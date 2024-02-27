Ziynet Eşyaları Çalınmıştı: Evine Hırsız Giren Afra Saraçoğlu İlk Kez Yaptığı Açıklamayla Dikkat Çekti
Ziynet Eşyaları Çalınmıştı: Evine Hırsız Giren Afra Saraçoğlu İlk Kez Yaptığı Açıklamayla Dikkat Çekti
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı 'Seyran' karakteriyle büyük ilgi gören Afra Saraçoğlu özel yaşantısıyla da magazin manşetlerinden düşmüyor. Yeni taşındığı Arnavutköy'deki evine hırsız giren genç oyuncu olayın ardından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
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Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nında "Seyran" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu adını geniş bir kitleye duyurdu.
Bu projeyle beraber yıldızı epey parlayan genç oyuncu, dizi setlerinin yanı sıra anlaşma yaptığı markaların reklam setlerinde de koşturuyor.
Kendisi yer aldığı yapımlarla beraber sosyal medyanın en gözde isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri bir yana dursun Afra Saraçoğlu hareketli özel yaşantısıyla da sürekli dillerde.
Başrolü paylaştığı "Ferit" karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir ile yaşadığı bir ayrıl bir barış şeklinde ilerleyen ilişkilerini de cümle alem duydu.
Aşk hayatı, kariyeri, tarzı derken her şeyiyle ayrı bir olay genç oyuncu geçtiğimiz günlerde bambaşka bir olayla gündem geldi.
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Bağdat Caddesi'nde oturan Saraçoğlu, oradan taşınmış ve geçtiğimiz yaz Arnavutköy'de yeni bir eve yerleşmişti. Hatta genç oyuncunun en az 50 bin TL kira ödediği iddiaları epey tartışılmıştı.
TV100'den Barış Ağil, Afra Saraçoğlu'nun evine hırsız girdiğini yazmıştı. Olay sırasında sette olan yıldız oyuncunun sinir krizi geçirdiği de söylendi.
Popüler oyuncu geçtiğimiz akşam düzenlenen 10. Ayaklı Gazete Ödül Törenine katıldı. Saraçoğlu gecede "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" kazandı.
Birçok ziynet eşyası çalınan Saraçoğlu, ödül töreninde yaşadıklarını ilk kez şu sözlerle anlattı: "Bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Benim için zor bir zamandı. Çok korktum. Çok üzüldüm. Bu konunun üzerinde çok durmak istemiyorum."
Kendisine mikrofon uzatan muhabirlere de "Sizden tek bir ricam var. Umarım artık evimin önünde beklemezsiniz'' demesi ise bir kesim tarafından tepki çekerken, bir kesim tarafından haklı görüldü.
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