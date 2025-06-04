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Zırt Pırt Düşen Hollanda Hükümetini Yorumlayarak Güldüren Kişiler

Zırt Pırt Düşen Hollanda Hükümetini Yorumlayarak Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.06.2025 - 11:29

Hollanda'da aşırı sağcı lider Geert Wilders koalisyondan ayrılma kararı alınca Başbakan Dick Schoof da istifa kararı aldı. Son kurulan sağ tandanslı hükümet düştü. Tabii Avrupa siyaseti dahil her konuda uzman olan X kullanıcıları bu olayı mizahi bir şekilde yorumladı.

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Sürekli düşünce farklı bir mizah dili de ortaya çıktı.

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Diğer tepkilere bakalım...

Diğer tepkilere bakalım...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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