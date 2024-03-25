Zihnini Sıfırlayıp Yeniden Odaklanmanın 10 Yolu

Aslında düzenli egzersiz yapmak için bir nedene de ihtiyacın yok. Belli bir dönemden sonra sağlığın için bunu zaten yapman gerekiyor. Eğer egzersizlerine bir amaç eklersen senin için egzersiz yapması daha da kolay da olabilir. Ayrıca bilimsel olarak bakarsak da egzersiz yaparken endorfin salgılarsın ve bu da zihnini ve bedenini rahatlatır. Kısaca senin için hem spor olmuş olur hem de zihnini boşaltmak için araç olur.

Hem atalarımız ne demiş 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.'