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Zihnini Açıp Seni Başka Dünyalara Götürecek 10 Kitap

etiket Zihnini Açıp Seni Başka Dünyalara Götürecek 10 Kitap

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 10:01

Sizler için listelediğimiz bu birbirinden farklı konulara sahip kitaplar sayesinde, size ilham verecek harika bir yolculuğa çıkabilirsiniz! 👇

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1. Dune - Frank Herbert

1. Dune - Frank Herbert

Bilim kurgu türünün başyapıtlarından biri olan bu kitap, çöl gezegeni Arrakis'te geçen bir hikayeyi anlatır. Güç, politika, din ve ekoloji gibi derin temaları işler.

2. Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi - Yuval Noah Harari

2. Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi - Yuval Noah Harari

İnsanlığın evrimini, kültürünü ve tarihini anlatan bu kitap, insanlık tarihine geniş bir perspektiften bakarak zihnini açabilir. İnsanlık tarihine ilgi duyuyorsanız Sapiens, keyifle okuyacağınız bir kitap.

3. Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel Garcia Marquez

3. Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel Garcia Marquez

Gerçeküstü bir dünyada geçen bu roman, Macondo kasabasının ve Buendia ailesinin sıra dışı hikayesini anlatır. Bir solukta okuyacağınız bu roman hayata bakış açınızı değiştirecek.

4. Çocukluğun Sonu - Arthur C. Clarke

4. Çocukluğun Sonu - Arthur C. Clarke

Geleceği şekillendiren bir varlık olan Karellen'in dünyaya gelişiyle insanlığın dönüşümünü konu alan bilim kurgu klasiği Çocukluğun Sonu, özellikle bilim kurgu sevenlerin mutlaka okuması gereken bir kitap.

5. Sissoylu Serisi - Brandon Sanderson

5. Sissoylu Serisi - Brandon Sanderson

Bu fantezi serisi, eşsiz bir sihir sistemine ve karmaşık politik olaylara sahip, derin ve heyecan verici bir dünya sunuyor.

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6. Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

6. Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

Yakın bir gelecekte kitaplar yasaklanmıştır ve itfaiyeciler kitapları yakar. Bu distopik eser, düşünce özgürlüğü ve bilginin önemi üzerine derinlemesine düşünmenizi sağlayacak.

7. Do Androids Dream of Electric Sheep? - Philip K. Dick

7. Do Androids Dream of Electric Sheep? - Philip K. Dick

'Blade Runner' filmine ilham veren bu roman, yapay zekanın insanlıkla ilişkisini sorguluyor. Gerçeklik, empati ve insan doğası üzerine etkileyici bir distopya!

8. 1984 - George Orwell

8. 1984 - George Orwell

Totaliter bir distopyada geçen bu roman, bireyin özgürlüğüne ve gerçekliğe olan mücadelesini anlatıyor. Herkesin mutlaka okuması gereken bu kitap, toplumsal kontrol ve manipülasyonun karanlık bir portresi çiziyor.

9. Yeni Bir İnsanlık Tarihi - Rutger Bregman

9. Yeni Bir İnsanlık Tarihi - Rutger Bregman

Okuduğunuzda insanlıkla ilgili her şeyi sorgulayacağınız, insan doğasına ve toplumun evrimsel yanlarına odaklanan bu kitap, sıra dışı düşüncelerle insanlığın geçmişini ele alıyor.

10. Yerdeniz Serisi - Ursula K. Le Guin

10. Yerdeniz Serisi - Ursula K. Le Guin

Toplam 6 kitaptan oluşan büyüleyici bir fantezi dünyasında geçen bu seride, genç büyücü Ged'in maceralarını takip ederken, güçlü karakter gelişimi ve düşünsel derinlikle karşılaşıyorsunuz.

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