Zihnini Açıp Seni Başka Dünyalara Götürecek 10 Kitap
Zihnini Açıp Seni Başka Dünyalara Götürecek 10 Kitap
Sizler için listelediğimiz bu birbirinden farklı konulara sahip kitaplar sayesinde, size ilham verecek harika bir yolculuğa çıkabilirsiniz! 👇
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1. Dune - Frank Herbert
2. Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi - Yuval Noah Harari
3. Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel Garcia Marquez
4. Çocukluğun Sonu - Arthur C. Clarke
5. Sissoylu Serisi - Brandon Sanderson
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6. Fahrenheit 451 - Ray Bradbury
7. Do Androids Dream of Electric Sheep? - Philip K. Dick
8. 1984 - George Orwell
9. Yeni Bir İnsanlık Tarihi - Rutger Bregman
10. Yerdeniz Serisi - Ursula K. Le Guin
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