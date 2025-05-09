Zihnin Üç Anahtarı: Newton’un Sessizliği, Da Vinci’nin Merakı, Curie’nin Işığı

Leonardo da Vinci, her disiplini bir diğerine açılan kapı olarak gören zihinsel bir sentez ustasıydı. Onun için bir anatomi çizimi ile bir kuşun uçuşu, suyun kıvrımı ile insan kas yapısı, teknik bir meraktan öte, evrensel yapının estetik bir analiziydi. Da Vinci Prensibi, öğrenmenin çizgisel değil, çok yönlü ve iç içe geçmiş bir ağ halinde ilerlediğini gösterir. Merakı, sadece yeniye yönelmek değil; bildiğini yeniden ve yeniden sorgulamak olarak ele alır.

Bugünün eğitim sistemi, çoğu zaman disiplini sınır koyucu bir kategori olarak tanımlar. Oysa Da Vinci, disiplini bir sıçrama tahtası olarak kullandı. Onun alışkanlığı, yalnızca çok okumak değil; çok yönlü görmekti. Merakı, bilgiyi sadece anlamak değil, yeniden inşa etmek üzere kurguluyordu.

Öğrencilere kazandırılması gereken en temel yetkinliklerden biri olan eleştirel düşünme, Da Vinci'nin zihinsel pratiğinde zaten içkindir. Çünkü eleştirel düşünme, merakın yapılandırılmış halidir. Leonardo bize şunu söyler: Eğitim, farklı düşünce alanları arasında bir geçişkenlik oluşturamıyorsa, yalnızca bilgilendirmiş ama eğitmemiş olur. Merak, bilgiyle değil; anlamla beslenir. Anlam ise bağ kurma yeteneğiyle inşa edilir.