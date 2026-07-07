Zeytin Diyarında Kahvaltı: Ayvalık’ta Güne Hayat Dolu Başlatacak 10 Yerel Lezzet

Ayvalık ve çevre köylerinin geleneksel yöntemlerle üretilen en özel peyniri. Koyun, keçi ve inek sütlerinin mevsime göre en doğru oranlarda karıştırılmasıyla mayalanıyor ve geleneksel hasır sepetlere basılarak dinlendiriliyor. Peynirin üzerindeki o ince hasır çizgileri, emeğin ve doğallığın imzası gibi görünüyor. Az tuzlu, hafif sert ama ağza alındığında kremsi bir doku sunan bu peynir, sıcak fırın ekmeğinin veya taze simidin yanına en çok yakışan, masanın olmazsa olmaz asil üyesi sayılıyor.