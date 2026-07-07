Zeytin Diyarında Kahvaltı: Ayvalık’ta Güne Hayat Dolu Başlatacak 10 Yerel Lezzet
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Ege’nin kalbinde, zeytin ağaçlarının gölgesinde güne başlamanın keyfi bambaşkadır. Sabah rüzgarı deniz kokusunu getirirken, masayı donatan o nefis yerel tatlar insanı adeta yeniden doğmuş gibi hissettirir. Yolunuz buralara düştüğünde masadan eksik etmemeniz gereken, güne enerjik ve mutlu başlamanızı sağlayacak 10 efsane lezzet!
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10. Lor Tatlısı
9. Taş Fırın Ekmeği
8. Zeytin Reçeli
7. Sepet Peyniri
6. Deniz Börülcesi
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5. Kekikli Kokteyl Domatesler
4. Ege Otlu Pişi
3. Karadut Reçeli
2. Ayvalık Tostu
1. Kırma Yeşil Zeytin
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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