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Zeytin Diyarında Kahvaltı: Ayvalık’ta Güne Hayat Dolu Başlatacak 10 Yerel Lezzet

etiket Zeytin Diyarında Kahvaltı: Ayvalık’ta Güne Hayat Dolu Başlatacak 10 Yerel Lezzet

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
07.07.2026 - 13:01
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Ege’nin kalbinde, zeytin ağaçlarının gölgesinde güne başlamanın keyfi bambaşkadır. Sabah rüzgarı deniz kokusunu getirirken, masayı donatan o nefis yerel tatlar insanı adeta yeniden doğmuş gibi hissettirir. Yolunuz buralara düştüğünde masadan eksik etmemeniz gereken, güne enerjik ve mutlu başlamanızı sağlayacak 10 efsane lezzet!

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10. Lor Tatlısı

10. Lor Tatlısı

Ayvalık’ta kahvaltı aceleye getirilmez, saatlerce sürer ve kapanışı mutlaka tatlı bir dokunuşla yapılır. Unu çok az, taze lor peyniri ise alabildiğine bol olan bu özel tatlı, fırında dışı hafifçe kızarana kadar pişirilir. Masaya gelmeden hemen önce üzerine ılık, hafif bir şerbet gezdirilir. Şerbeti çekmesine rağmen ağırlaşmayan, çatalı dokundurduğunuz an dağılan bu hafif tatlı, yanına doldurulan tavşan kanı ince belli bir bardak çayla birleştiğinde güne noktayı değil, kocaman bir ünlemi koymanızı sağlar.

9. Taş Fırın Ekmeği

9. Taş Fırın Ekmeği

Burada ekmek, sadece karın doyurmak için masada duran bir yan ürün sayılmıyor; zeytinyağının ve sosların hakkını teslim etmek için özel olarak tasarlanmış bir araç gibi görülüyor. Bölgenin yerel buğday unları ve ekşi maya ile yoğrulup, odun ateşinde pişen taş fırın ekmeklerinin içi gözenekli ve sünger gibi yumuşacık kalıyor.

8. Zeytin Reçeli

8. Zeytin Reçeli

'Zeytinin de reçeli mi olur, hiç tatlıyla zeytin birleşir mi?' diyen herkesi ilk lokmada kendine hayran bırakan o meşhur lezzet. Özenle seçilen çekirdeksiz yeşil zeytinler, günler süren özel bir işlemle acısından tamamen arındırılıyor. Ardından karanfil, tarçın çubukları ve şeker şerbetiyle ağır ağır kaynatılarak reçel kıvamına getiriliyor. Kahvaltının en şaşırtıcı ve muhabbet açıcı detayı oluyor.

7. Sepet Peyniri

7. Sepet Peyniri

Ayvalık ve çevre köylerinin geleneksel yöntemlerle üretilen en özel peyniri. Koyun, keçi ve inek sütlerinin mevsime göre en doğru oranlarda karıştırılmasıyla mayalanıyor ve geleneksel hasır sepetlere basılarak dinlendiriliyor. Peynirin üzerindeki o ince hasır çizgileri, emeğin ve doğallığın imzası gibi görünüyor. Az tuzlu, hafif sert ama ağza alındığında kremsi bir doku sunan bu peynir, sıcak fırın ekmeğinin veya taze simidin yanına en çok yakışan, masanın olmazsa olmaz asil üyesi sayılıyor.

6. Deniz Börülcesi

6. Deniz Börülcesi

Deniz kıyılarında, tuzlu sularda kendiliğinden yetişen deniz börülceleri, sabahın erken saatlerinde toplanıyor ve kılçıklarından özenle ayıklanıyor. Rengini ve çıtırlığını kaybetmemesi için çok kısa süre haşlanıyor. Ardından bolca ezilmiş sarımsak, taze sıkılmış limon suyu ve elbette olmazsa olmaz sızma zeytinyağı ile harmanlanıyor. Hafif tuzlu ve iyot kokulu yapısıyla damakta harika bir denge kuruyor.

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5. Kekikli Kokteyl Domatesler

5. Kekikli Kokteyl Domatesler

Bölgenin bereketli topraklarından gelen kıpkırmızı, sulu domatesler dilimlenir. Üzerine sadece hakiki zeytinyağı ve dağlardan toplanmış mis kokulu kekik gezdirilir. Basit ama kusursuz!

4. Ege Otlu Pişi

4. Ege Otlu Pişi

Pişi zaten tek başına bir mutluluk sebebi sayılıyor; ancak Ayvalık'ta bu iş bir üst seviyeye taşınıyor. Altın sarısı rengini alana kadar temiz zeytinyağında kızartılan, içi hava dolu puf puf hamurların sırrı yerel otlarda gizleniyor. Hamurun içerisine taze lor peyniriyle birlikte arapsaçı, dereotu veya yabani ısırgan gibi bölgenin şifalı yeşillikleri harmanlanarak ekleniyor. Isırdığınız an dışının o çıtırtısı biter bitmez içinizden taşan taze ot kokusu, sıradan bir hamur işini bir gurme deneyimine dönüştürüyor.

3. Karadut Reçeli

3. Karadut Reçeli

Mandıradan o sabah çıkmış, henüz dumanı üstünde denecek kadar taze, tuzsuz ve ağızda pürüzsüzce dağılan körpe lor peyniri düşünün. İşte bu peynir tabağa alınıyor ve üzerine Ayvalık'ın köylerinde kadınların el emeğiyle kaynattığı, mayhoş ve yoğun kıvamlı karadut reçeli gezdiriliyor. Lorun o hafif, süt kokulu yapısı ile karadutun hafif ekşi, yoğun tatlı aroması damakta tam bir lezzet patlaması yaratıyor.

2. Ayvalık Tostu

2. Ayvalık Tostu

Ayvalık tostu olmadan bu kahvaltı eksik kalır. Özel nohut mayasıyla hazırlanan, içi yumuşacık, dışı ise tüy gibi hafif olan büyük ekmek dilimleri kullanılıyor. İçine kasap sucukları, kaliteli kaşar peyniri, taze domates ve buranın özel turşuları diziliyor. Sabah sabah eriyen peynirinin kokusuyla tüm sokağı esir alıyor ve güne bomba gibi bir enerjiyle başlamanızı sağlıyor.

1. Kırma Yeşil Zeytin

1. Kırma Yeşil Zeytin

Burada kahvaltı, zeytinin anavatanında olduğunuzu hatırlatarak başlar. Sonbaharda dalından tek tek elle toplanan, taşlarla hafifçe vurularak kırılan ve sadece su ile tatlandırılan bu zeytinler, fabrikasyon ürünlere hiç benzemez. Masaya gelmeden hemen önce üzerine erken hasat, soğuk sıkım bir sızma zeytinyağı banyosu yaptırılır. Dağlardan toplanmış mis kokulu kekik ve taze limon dilimleriyle buluştuğunda, daha kahvaltının başında yarım ekmek bitirtme garantisi verir.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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