Zeynep Serkay Kavuştayı, Şeyma Subaşı'nın Gizli İç Çamaşırı Şovu: 2 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Zeynep Serkay Kavuştayı, Şeyma Subaşı'nın Gizli İç Çamaşırı Şovu: 2 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel, arkadaşını unutmadı.
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Şeyma Subaşı serumlarını sürdü, övdü. Fakat aynayı unuttu ya da unutma bilemiyoruz.
Yasemin Tatlıses, güzel bebeğini paylaştı.
Çağla Şıkel'in oğlu Uzay, Nükhet Duru'ya düştü.
Gamze Erçel, kızı Mavi'yi okulunun ilk gününe uğurladı.
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Danla Bilic'ten asalet akıyordu.
Afra Saraçoğlu yeni saçlarıyla salındı.
Demet Akalın, yakın dostu Esra Balamir, kızı ve Hira'sıyla sushi date'e çıktı.
Berfu Yenenler, okulların açılacağı günü iple çekmeye şimdiden başladı.
Cemal Can Canseven, tıraşını oldu "hayırlı haftalar" diledi.
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Ceyda Düvenci, İstanbul'un yolunu tuttu.
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü kavuştu.
Hafsanur Sancaktutan, kahvesi veya çayıyla hayatı sorguladı.
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