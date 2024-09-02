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Zeynep Serkay Kavuştayı, Şeyma Subaşı'nın Gizli İç Çamaşırı Şovu: 2 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Zeynep Serkay Kavuştayı, Şeyma Subaşı'nın Gizli İç Çamaşırı Şovu: 2 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 01:14

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Erçel, arkadaşını unutmadı.

Hande Erçel, arkadaşını unutmadı.

Şeyma Subaşı serumlarını sürdü, övdü. Fakat aynayı unuttu ya da unutma bilemiyoruz.

Şeyma Subaşı serumlarını sürdü, övdü. Fakat aynayı unuttu ya da unutma bilemiyoruz.

Yasemin Tatlıses, güzel bebeğini paylaştı.

Yasemin Tatlıses, güzel bebeğini paylaştı.

Çağla Şıkel'in oğlu Uzay, Nükhet Duru'ya düştü.

Çağla Şıkel'in oğlu Uzay, Nükhet Duru'ya düştü.

Gamze Erçel, kızı Mavi'yi okulunun ilk gününe uğurladı.

Gamze Erçel, kızı Mavi'yi okulunun ilk gününe uğurladı.
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Danla Bilic'ten asalet akıyordu.

Danla Bilic'ten asalet akıyordu.

Afra Saraçoğlu yeni saçlarıyla salındı.

Afra Saraçoğlu yeni saçlarıyla salındı.

Demet Akalın, yakın dostu Esra Balamir, kızı ve Hira'sıyla sushi date'e çıktı.

Demet Akalın, yakın dostu Esra Balamir, kızı ve Hira'sıyla sushi date'e çıktı.

Berfu Yenenler, okulların açılacağı günü iple çekmeye şimdiden başladı.

Berfu Yenenler, okulların açılacağı günü iple çekmeye şimdiden başladı.

Cemal Can Canseven, tıraşını oldu "hayırlı haftalar" diledi.

Cemal Can Canseven, tıraşını oldu "hayırlı haftalar" diledi.
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Ceyda Düvenci, İstanbul'un yolunu tuttu.

Ceyda Düvenci, İstanbul'un yolunu tuttu.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü kavuştu.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü kavuştu.

Hafsanur Sancaktutan, kahvesi veya çayıyla hayatı sorguladı.

Hafsanur Sancaktutan, kahvesi veya çayıyla hayatı sorguladı.
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