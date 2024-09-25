Zen'e Ulaşan Şeyma Subaşı'dan Gamze Erçel'in Mavi'sinin Vlog'una: 25 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Zen'e Ulaşan Şeyma Subaşı'dan Gamze Erçel'in Mavi'sinin Vlog'una: 25 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı kahve kitap gün ışığı üçlüsüne kendini teslim etti.
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Özge Özpirinçci yakın dostu ve menajeri Aslı Kızmaz'ın set ziyaretini duyurdu.
Berrak Tüzünataç elbisesine aşık oldu.
Berfu Yenenler, yine inanılmaz bir tempo yaşadı.
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Pelin Akil, Mert Ramazan Demir'le setteydi.
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