Gamze Erçel Biricik Kız Kardeşi Hande Erçel'i Yalnız Bırakmadı: 24 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Gamze Erçel Biricik Kız Kardeşi Hande Erçel'i Yalnız Bırakmadı: 24 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı, İstanbul trafiğinde bunaldı.
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Gamze Erçel, Hande Erçel'i yüzü olduğu markanın gecesinde yalnız bırakmadı.
Hande Erçel'in ekibi pek tatlıydı.
Yasemin Şefkatli yine takipçilerini test etti.
Demet Akalın, yakın dostu Ebru Destan'ın doğum gününü kutladı.
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Berfu Yenenler, yoğun bir sabah geçirdi.
Nazlı Sabancı İtalya kombinini paylaşmalara doyamadı.
Arzu Sabancı, throwback yaptı.
Zeynep Sever Demirel, ayı özetledi.
Aslı Enver, arkadaşının doğum gününü kutladı.
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Özge Özpirinçci, geceye bir özlü söz bıraktı.
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