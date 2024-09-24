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Gamze Erçel Biricik Kız Kardeşi Hande Erçel'i Yalnız Bırakmadı: 24 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Gamze Erçel Biricik Kız Kardeşi Hande Erçel'i Yalnız Bırakmadı: 24 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 02:08

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Şeyma Subaşı, İstanbul trafiğinde bunaldı.

Şeyma Subaşı, İstanbul trafiğinde bunaldı.

Gamze Erçel, Hande Erçel'i yüzü olduğu markanın gecesinde yalnız bırakmadı.

Gamze Erçel, Hande Erçel'i yüzü olduğu markanın gecesinde yalnız bırakmadı.

Hande Erçel'in ekibi pek tatlıydı.

Hande Erçel'in ekibi pek tatlıydı.

Yasemin Şefkatli yine takipçilerini test etti.

Yasemin Şefkatli yine takipçilerini test etti.

Demet Akalın, yakın dostu Ebru Destan'ın doğum gününü kutladı.

Demet Akalın, yakın dostu Ebru Destan'ın doğum gününü kutladı.
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Berfu Yenenler, yoğun bir sabah geçirdi.

Berfu Yenenler, yoğun bir sabah geçirdi.

Nazlı Sabancı İtalya kombinini paylaşmalara doyamadı.

Nazlı Sabancı İtalya kombinini paylaşmalara doyamadı.

Arzu Sabancı, throwback yaptı.

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Aslı Enver, arkadaşının doğum gününü kutladı.

Aslı Enver, arkadaşının doğum gününü kutladı.
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Özge Özpirinçci, geceye bir özlü söz bıraktı.

Özge Özpirinçci, geceye bir özlü söz bıraktı.
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