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Zehra Güneş Spor Salonundan Paylaştığı Antrenman Sonrası Fotoğrafıyla Herkesi Büyüledi!

Zehra Güneş Spor Salonundan Paylaştığı Antrenman Sonrası Fotoğrafıyla Herkesi Büyüledi!

Filenin Sultanları
themyscira - Misafir Editör
24.12.2023 - 22:04 Son Güncelleme: 24.12.2023 - 22:07

Zehra Güneş dünya kadın voleybolunun en başarılı oyuncularından biri. Vakıfbank'taki muhteşem oyununun yanı sıra milli takımımızdaki başarısıyla da dünyanın en çok konuşulan sporcularından olmayı başardı. Hep voleybol maçlarında izlediğimiz Zehra Güneş, spor salonunda yaptığı antrenman sonrası paylaştığı fotoğrafla herkesi büyüledi!

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Kadın voleybolun yalnızca ülkemizdeki değil, aynı zamanda dünyadaki en başarılı sporcularından biri Zehra Güneş.

Kadın voleybolun yalnızca ülkemizdeki değil, aynı zamanda dünyadaki en başarılı sporcularından biri Zehra Güneş.

Voleyboldaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Voleyboldaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Haliyle gözler her daim üstünde oluyor, her zaman çok konuşuluyor.

Haliyle gözler her daim üstünde oluyor, her zaman çok konuşuluyor.

Voleybol sahalarında görmeye alışık olduğumuz başarılı voleybolcu, bu kez spor salonundan bir fotoğraf paylaştı.

Voleybol sahalarında görmeye alışık olduğumuz başarılı voleybolcu, bu kez spor salonundan bir fotoğraf paylaştı.

Kaslı vücuduyla paylaştığı antrenman sonrası pozuna sosyal medyadan yorum yağdı!

Kaslı vücuduyla paylaştığı antrenman sonrası pozuna sosyal medyadan yorum yağdı!
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Siz Zehra'nın fotoğrafını nasıl buldunuz?

Siz Zehra'nın fotoğrafını nasıl buldunuz?
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