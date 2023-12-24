Zehra Güneş Spor Salonundan Paylaştığı Antrenman Sonrası Fotoğrafıyla Herkesi Büyüledi!

Zehra Güneş dünya kadın voleybolunun en başarılı oyuncularından biri. Vakıfbank'taki muhteşem oyununun yanı sıra milli takımımızdaki başarısıyla da dünyanın en çok konuşulan sporcularından olmayı başardı. Hep voleybol maçlarında izlediğimiz Zehra Güneş, spor salonunda yaptığı antrenman sonrası paylaştığı fotoğrafla herkesi büyüledi!