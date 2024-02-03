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Zamanda Yolculuk Yapmaya Hazır mısın? Favori Mp3 Şarkını Söylüyoruz!

etiket Zamanda Yolculuk Yapmaya Hazır mısın? Favori Mp3 Şarkını Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 23:37

Eskiden herkesin gözdesi olan mp3 çalarlar, akıllı telefonların yükselmesiyle unutuldu. O küçük cihazlarla birlikte dinlediğimiz şarkılar ise anılarımızda hala taze duruyor. Peki, senin favori mp3 şarkın hangisi?

Merak ettiysen;

Seni_teste_alalım_.mp3! 🎵👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Mp3'ünle en çok nerede müzik dinlerdin?

2. Mp3'üne ne sıklıkla şarkı yüklerdin?

3. Aşağıdakilerden hangisi müzik dinlerken sen? Sana uygun gifi seç bakalım!

4. Eskisi gibi MP3 çalarla mı, yoksa telefonda mı müzik dinlemek daha keyifli?

5. Hangi enstrümanı çalmayı isterdin?

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6. Söyle bakalım, şarkı dinlemeden uyumak sana nasıl bir hissiyat verir?

7. "Bu manzarada ne şarkı dinlenir be!" dediğin bir görseli seç!

8. Son olarak, bir şarkıda sözler sence ne kadar önemli yoksa ritim mi?

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