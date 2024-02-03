Zamanda Yolculuk Yapmaya Hazır mısın? Favori Mp3 Şarkını Söylüyoruz!

Eskiden herkesin gözdesi olan mp3 çalarlar, akıllı telefonların yükselmesiyle unutuldu. O küçük cihazlarla birlikte dinlediğimiz şarkılar ise anılarımızda hala taze duruyor. Peki, senin favori mp3 şarkın hangisi?

Merak ettiysen;

Seni_teste_alalım_.mp3! 🎵👇