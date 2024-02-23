Yüzde 233 Zam Yapan ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarına Velilerden Tepki
Yüzde 233 Zam Yapan ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarına Velilerden Tepki
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Özel okul ücretlerinde fahiş fiyat artışları devam ederken bir yenisi ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'ndan geldi.
2024-2025 eğitim-öğretim yılında yüzde 233'lük zam yapan ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara Okulları, böylece 290 bin TL civarında zam yapmış oldu.
Zam oranını sınıflara göre ayıran okulun yeni ücret tarifesi şu şekilde:
Söz konusu fahiş zammın ardından veliler isyan ederken, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucu Temsilcisi Deniz Kural Keskin'in eğitim değil para odaklı yaklaşımını kınadıklarını açıkladılar.
"Eğitim ücretlerini ve bu ücretlerde okulumuzun kuruluş ruhu ve felsefesi ile uyuşmaz bir şekilde uygulanan artış oranlarını KABUL ETMİYORUZ." sözleriyle duyuru yapan veliler toplu bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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Veliler, "Toplumların gelişimi ve ilerlemesi açısından kritik bir öneme sahip olan eğitim ve fırsat eşitliği her bireyin eğitimde eşit fırsatları yaratacak ortamların sunulması gerekiyor." sözleriyle isyan etti.
"Ankara'nın en pahalı değil, en başarılı okulu olmak istiyoruz!" diyen veliler seslerini duyurmak için yaptıkları basın açıklamasında "Hiç şüphe yok ki bu durum okulumuzun geçmişe dayanan kültürünü zedeleyecek, saygın ve ilkeli imajına da zarar verecektir." dedi.
Velilerin basın açıklaması yaptığı anlar:
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