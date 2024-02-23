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Yüzde 233 Zam Yapan ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarına Velilerden Tepki

Yüzde 233 Zam Yapan ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarına Velilerden Tepki

Zam Özel Okul
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 23:57

ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara Okulları, eğitim ücretine yaptıkları fahiş zamla gündem oldu. Söz konusu zam oranına veliler sessiz kalmadı.

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Özel okul ücretlerinde fahiş fiyat artışları devam ederken bir yenisi ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'ndan geldi.

Özel okul ücretlerinde fahiş fiyat artışları devam ederken bir yenisi ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'ndan geldi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında yüzde 233'lük zam yapan ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara Okulları, böylece 290 bin TL civarında zam yapmış oldu.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında yüzde 233'lük zam yapan ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara Okulları, böylece 290 bin TL civarında zam yapmış oldu.

Zam oranını sınıflara göre ayıran okulun yeni ücret tarifesi şu şekilde:

Zam oranını sınıflara göre ayıran okulun yeni ücret tarifesi şu şekilde:

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda ana sınıfı eğitim-öğretim bedeli yüzde 150’lik artışla 195 bin liradan 490 bin liraya, birinci sınıf öğrencilerinin okul bedeli yüzde 228’lik zamla 133 bin liradan 440 bin liraya, beşinci sınıf öğrencilerinin okul bedeli yüzde 172’lik zamla 124 bin liradan 340 bin liraya dokuzuncu sınıf öğrencilerinin ödeyeceği okul bedeli ise yüzde 233’lük artışa 140 bin liradan 470 bin liraya çıktı.

Söz konusu fahiş zammın ardından veliler isyan ederken, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucu Temsilcisi Deniz Kural Keskin'in eğitim değil para odaklı yaklaşımını kınadıklarını açıkladılar.

Söz konusu fahiş zammın ardından veliler isyan ederken, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucu Temsilcisi Deniz Kural Keskin'in eğitim değil para odaklı yaklaşımını kınadıklarını açıkladılar.

"Eğitim ücretlerini ve bu ücretlerde okulumuzun kuruluş ruhu ve felsefesi ile uyuşmaz bir şekilde uygulanan artış oranlarını KABUL ETMİYORUZ." sözleriyle duyuru yapan veliler toplu bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Eğitim ücretlerini ve bu ücretlerde okulumuzun kuruluş ruhu ve felsefesi ile uyuşmaz bir şekilde uygulanan artış oranlarını KABUL ETMİYORUZ." sözleriyle duyuru yapan veliler toplu bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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Veliler, "Toplumların gelişimi ve ilerlemesi açısından kritik bir öneme sahip olan eğitim ve fırsat eşitliği her bireyin eğitimde eşit fırsatları yaratacak ortamların sunulması gerekiyor." sözleriyle isyan etti.

Veliler, "Toplumların gelişimi ve ilerlemesi açısından kritik bir öneme sahip olan eğitim ve fırsat eşitliği her bireyin eğitimde eşit fırsatları yaratacak ortamların sunulması gerekiyor." sözleriyle isyan etti.

"Ankara'nın en pahalı değil, en başarılı okulu olmak istiyoruz!" diyen veliler seslerini duyurmak için yaptıkları basın açıklamasında "Hiç şüphe yok ki bu durum okulumuzun geçmişe dayanan kültürünü zedeleyecek, saygın ve ilkeli imajına da zarar verecektir." dedi.

"Ankara'nın en pahalı değil, en başarılı okulu olmak istiyoruz!" diyen veliler seslerini duyurmak için yaptıkları basın açıklamasında "Hiç şüphe yok ki bu durum okulumuzun geçmişe dayanan kültürünü zedeleyecek, saygın ve ilkeli imajına da zarar verecektir." dedi.

'Evlatlarımızı hiç tereddüt etmeden emanet ettiğimiz okulumuzun, asli kuruluş amacından uzaklaşmadan ve çocuklarımızın en temel hakları olan eğitim hakkını zedelemeden 1’inci, 5’inci, lise hazırlık ve 9’uncu sınıflar için ilan edilen fahiş zam kararını yeniden gözden geçireceğine inanıyoruz. Okul ücretlerinin mevzuata ve ülke gerçeklerine uygun şekilde, hakkaniyetli esaslara göre ve sınıflar arasında ayrım gözetmeyen şeffaf süreçlerle belirlenmesini talep ediyoruz. Bu konuda okul yönetimi ile bugün yapacağımız görüşmenin olumlu bir sonuç doğuracağı inancındayız.'

Velilerin basın açıklaması yaptığı anlar:

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