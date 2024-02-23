Yüzde 233 Zam Yapan ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarına Velilerden Tepki

'Evlatlarımızı hiç tereddüt etmeden emanet ettiğimiz okulumuzun, asli kuruluş amacından uzaklaşmadan ve çocuklarımızın en temel hakları olan eğitim hakkını zedelemeden 1’inci, 5’inci, lise hazırlık ve 9’uncu sınıflar için ilan edilen fahiş zam kararını yeniden gözden geçireceğine inanıyoruz. Okul ücretlerinin mevzuata ve ülke gerçeklerine uygun şekilde, hakkaniyetli esaslara göre ve sınıflar arasında ayrım gözetmeyen şeffaf süreçlerle belirlenmesini talep ediyoruz. Bu konuda okul yönetimi ile bugün yapacağımız görüşmenin olumlu bir sonuç doğuracağı inancındayız.'