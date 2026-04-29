Yüz Gerdirme Operasyonu Geçiren Kuşum Aydın Eleştirilere İsyan Etti!

Yüz Gerdirme Operasyonu Geçiren Kuşum Aydın Eleştirilere İsyan Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.04.2026 - 14:55

Sahne enerjisi ve kendine has tarzıyla yıllardır adından söz ettiren Kuşum Aydın, bu kez geçirdiği estetik operasyon ve son haliyle gündemde! Yüz gerdirme operasyonu sonrası değişimi dikkat çeken ünlü isim, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada konuşulmaya devam diyor. 

Paylaşımı sonrası eleştirilerin odağı haline gelen Aydın, kendisine yöneltilen yorumlara sert bir yanıt verdi.

"Kuşum Aydın" lakabıyla tanınan sanatçı Aydın Uğurlular, yıllar önce yaptırdığı hatalı dolgular nedeniyle yüzünde oluşan ciddi deformasyonları gidermek amacıyla yüz gerdirme ameliyatı olmuştu.

"Kuşum Aydın" lakabıyla tanınan sanatçı Aydın Uğurlular, yıllar önce yaptırdığı hatalı dolgular nedeniyle yüzünde oluşan ciddi deformasyonları gidermek amacıyla yüz gerdirme ameliyatı olmuştu.

'Kuşum Aydın' lakaplı Aydın Uğurlular, geçmişte yüzüne yaptırdığı hatalı dolgu uygulamalarının zamanla deformasyona yol açması nedeniyle ciddi sağlık ve estetik sorunları yaşamıştı. Bu dolguların oluşturduğu sarkmaları ve hasarları gidermek amacıyla kapsamlı bir yüz gerdirme ameliyatı geçiren isim operasyon sonrası iyileşme sürecini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. Zamana ihtiyacı olduğunu belirten ünlü sanatçı, yaşadığı bu olumsuz deneyimden dolayı büyük pişmanlık duyduğunu ifade ederek özellikle gençleri bilinçsiz estetik müdahaleler konusunda sık sık uyarmıştı.

Son haliyle adından bahsettiren Kuşum Aydın sosyal medyadan gelen eleştirilere isyan etti.

Kuşum Aydın, yaptığı paylaşım sonrası gelen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

“Neymiş efendim ağzımda sakız varmış, ne yapayım unuttum. Ağzımda sakızı unutmuşum. Utanmasalar küfür edecekler. Seyretmeyin gerçekten, delirmiş bazıları. Neymiş, kol oynatarak çekiyormuşum, titriyormuş görüntüler… Bakma o zaman, benden bu kadar.”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
