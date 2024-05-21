Yüksek Faizle Borçlanan Vatandaşın Kredi Borçları Yüzde 65 Arttı

Sözcü'den Deniz Bilici Göçmen haberine göre, takipteki krediler dışarıda tutulduğunda, bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda yaklaşık 2 milyon kişi arttı.

40,3 milyon kişi kredi çekerken, ortalama kredi bakiyesi 76,8 bin TL oldu.