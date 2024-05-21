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Yüksek Faizle Borçlanan Vatandaşın Kredi Borçları Yüzde 65 Arttı

Yüksek Faizle Borçlanan Vatandaşın Kredi Borçları Yüzde 65 Arttı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.05.2024 - 10:13 Son Güncelleme: 21.05.2024 - 10:52

Vatandaş, alım gücündeki düşüş nedeniyle kredi almaya devam ederken, borçlar ve borçlular arttı.

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Alım gücü düşen vatandaş, yüksek faizlere karşın çareyi kredide buluyor.

Alım gücü düşen vatandaş, yüksek faizlere karşın çareyi kredide buluyor.

Kredi ve kredi kartlarıyla geçinmeye çalışan vatandaş Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre yüzde 65, BDDK verilerine göre de yüzde 51,5 arttı.

Bireysel kredilerde yüzde 99 oranında bankalardan borç alınırken, bireysel kredilerin yüzde 46’sını kredi kartları oluşturdu.

İhtiyaç kredileri de ağırlık olarak yüzde 29 olurken, konut kredileri yüzde 15 oldu.

İhtiyaç kredileri de ağırlık olarak yüzde 29 olurken, konut kredileri yüzde 15 oldu.

Sözcü'den Deniz Bilici Göçmen haberine göre, takipteki krediler dışarıda tutulduğunda, bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda yaklaşık 2 milyon kişi arttı. 

40,3 milyon kişi kredi çekerken, ortalama kredi bakiyesi 76,8 bin TL oldu.

Toplam kredilerin 1 trilyon 653 milyar TL’si bireysel kredilerden oluştu.

Toplam kredilerin 1 trilyon 653 milyar TL’si bireysel kredilerden oluştu.

Kredi kartı borçları 1 trilyon 410 milyar TL olurken, bireysel kredilerdeki artış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,2, kredi kartlarındaki artış da yüzde 110,6 oldu. 

BDDK verilerinde toplam borç, yıllık yüzde 51,5 arttı.

Bankaların bilançolarında görülen sorunlu krediler de büyüdü.

Bankaların bilançolarında görülen sorunlu krediler de büyüdü.

TBB verilerine göre, sorunlu ve yeniden yapılandırılan kredilerde, 'yakın izlemedeki kredi' 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41 arttı. 

Tahsili gecikmiş krediler de yüzde 18 artarken, bankacılık sektöründe takipteki kredilerle yakın izleme kapsamındaki sorunlu kredi hacmi 2023 sonu itibarıyla 2 trilyona yaklaştı.

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