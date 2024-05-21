Yüksek Faizle Borçlanan Vatandaşın Kredi Borçları Yüzde 65 Arttı
Yüksek Faizle Borçlanan Vatandaşın Kredi Borçları Yüzde 65 Arttı
Vatandaş, alım gücündeki düşüş nedeniyle kredi almaya devam ederken, borçlar ve borçlular arttı.
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Alım gücü düşen vatandaş, yüksek faizlere karşın çareyi kredide buluyor.
İhtiyaç kredileri de ağırlık olarak yüzde 29 olurken, konut kredileri yüzde 15 oldu.
Toplam kredilerin 1 trilyon 653 milyar TL’si bireysel kredilerden oluştu.
Bankaların bilançolarında görülen sorunlu krediler de büyüdü.
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