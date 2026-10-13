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Yosemite'deki Çayıra 40 Bin Fide Diktiler: 3 Yıl Sonra Sorun Hâlâ Çözülmedi

Yosemite'deki Çayıra 40 Bin Fide Diktiler: 3 Yıl Sonra Sorun Hâlâ Çözülmedi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 18:31
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ABD'nin en ünlü milli parklarından Yosemite'deki Tuolumne çayırı, yaklaşık 150 yıldır yavaş yavaş bozuluyor.

Colorado State Üniversitesi'nden bilim insanları, bu çayırı kurtarmak için toprağa 40 bin fide dikti. Üç yıl sonra gelen sonuçlar umut verici, ama asıl sorun hâlâ ortadan kalkmadı!

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Toprağı yeniden inşa etmek için 40 bin saz fidesi

Toprağı yeniden inşa etmek için 40 bin saz fidesi

Araştırmacıların diktiği fideler, bölgeye özgü bir saz türü. Sazlar, nemli dağ çayırlarında toprağı kalın bir çim tabakası gibi ören bitkiler.

Çalışmanın baş yazarı David Cooper'a göre çayırın bozulmasının nedeni, normalde bu yoğun tabakayı oluşturması gereken yerli türün artık çok az bulunması. Ekip, bu bitkileri yeniden yerleştirerek toprağı canlandırmayı hedefledi.

Bozulmanın kökeni 1800'lere uzanıyor

Bozulmanın kökeni 1800'lere uzanıyor

Cooper'a göre yerli türün bu kadar azalmasının başlıca nedeni, 1800'lerin sonunda bölgede yapılan çok yoğun koyun otlatması.

Çayır o günden bu yana, yaklaşık bir buçuk asırdır yavaş yavaş bozulmaya devam ediyor.

Üç yıl sonra: Toprak iyileşiyor ama karbon kaçıyor

Üç yıl sonra: Toprak iyileşiyor ama karbon kaçıyor

Journal of Geophysical Research: Biogeosciences dergisinde 6 Ekim'de yayımlanan çalışmaya göre, üç yılın sonunda toprak sağlığı iyileşmeye başladı.

Ama bir sorun var: Çayır hâlâ karbon kaybediyor. Çünkü topraktaki organik madde, yeni bitkilerin ürettiği karbondan daha hızlı çürüyor.

Cooper, bu kaybın tehlikeli sonuçları olabileceğini söylüyor. Topraktaki organik madde azaldıkça çayır kuruyabiliyor ve iğne yapraklı ağaçların istilasına açık hale geliyor. Bu da hem çayırın doğadaki işlevini hem de manzarasını tehdit ediyor.

Tam iyileşme 25-30 yıl sürebilir

Tam iyileşme 25-30 yıl sürebilir

Araştırmacılar, çayırın tamamen eski haline dönmesinin 25 ila 30 yıl süreceğini tahmin ediyor.

Çalışmayı değerlendiren uzmanlar da aynı görüşte. Michigan State Üniversitesi'nden Christine Sprunger, çabayı iddialı ve cesaret verici buluyor ama toprağın işleyişini yeniden kurmanın bitki örtüsünü geri getirmekten çok daha uzun sürdüğünü hatırlatıyor. Sprunger'a göre üç yıl kısa bir süre ve en az on yıllık bir takip gerekiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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