Yosemite'deki Çayıra 40 Bin Fide Diktiler: 3 Yıl Sonra Sorun Hâlâ Çözülmedi

Journal of Geophysical Research: Biogeosciences dergisinde 6 Ekim'de yayımlanan çalışmaya göre, üç yılın sonunda toprak sağlığı iyileşmeye başladı.

Ama bir sorun var: Çayır hâlâ karbon kaybediyor. Çünkü topraktaki organik madde, yeni bitkilerin ürettiği karbondan daha hızlı çürüyor.

Cooper, bu kaybın tehlikeli sonuçları olabileceğini söylüyor. Topraktaki organik madde azaldıkça çayır kuruyabiliyor ve iğne yapraklı ağaçların istilasına açık hale geliyor. Bu da hem çayırın doğadaki işlevini hem de manzarasını tehdit ediyor.