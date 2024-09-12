Yol Verme Tartışmasında Ortalık Karıştı! Otomobilinin Camı Kırılınca Çılgına Döndü

İzmir'de kamyoneti ile yolu kapatan bir firma sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında küfür eden araç sürücüsü bölgeden uzaklaşırken, ticari araç sürücüsü tarafından arka camı kırıldı.

Yanında çocukları olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü, araçtan çıkarak ticari araç şoförüne saldırdı. Saldırı sonrası ticari araç sürücüsü baygınlık geçirdi. Olay anı bir motosikletlinin kask kamerası tarafından kaydedildi.