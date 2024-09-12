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Tezgahtan Balık Çalan Kedilerin 'Görevimiz Tehlike' Filmi Tadındaki Görüntüleri İzleyenleri Güldürdü

Tezgahtan Balık Çalan Kedilerin 'Görevimiz Tehlike' Filmi Tadındaki Görüntüleri İzleyenleri Güldürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.09.2024 - 13:44

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Mahalle arasında duran balıkçının tezgahından balık alan kedilerin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Kedilerden birisi gözcülük yaparken, diğerinin tezgahtaki balığı anlar izleyenleri güldürdü. Olayı görmezden gelen balıkçı büyük takdir topladı. 

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Mahallede duran seyyar balıkçın ın tezgahına 'Görevimiz Tehlike' filmi kıvamında operasyon düzenleyen iki kedinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Mahallede duran seyyar balıkçın ın tezgahına 'Görevimiz Tehlike' filmi kıvamında operasyon düzenleyen iki kedinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Balığı tezgahtan alan kedi arkadaşıyla birlikte hızla uzaklaştı. Durumu görmesine rağmen kedilere karışmayan balıkçı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı.

Balığı tezgahtan alan kedi arkadaşıyla birlikte hızla uzaklaştı. Durumu görmesine rağmen kedilere karışmayan balıkçı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı.

 İşte o anlar; 🎥 👇

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