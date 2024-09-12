Görüntüler Esenyurt'tan: Sosyal Medyadan Tanıştığı Kadının Evine Zorla Girip Darbetti

Esenyurt'ta bir kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadının evine zorla girerek, güvenlik görevlilerinin yanında darbetti. Saldırı anı saniye saniye kameralara yansırken, saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay dün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyadan tanıştığı Emine G. ile bir süredir tartışmalı bir ilişki yürüten Tolgahan S., zorla girdiği evi birbirine kattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hırsızlıkla suçlanan Tolgahan S., Emine G.'yi güvenlik görevlilerinin yanında darbetmeye başladı. Güvenlik görevlileri tarafından güçlükle dışarıya çıkarılan Tolga S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anı bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Sanırım pazarlıkta sorun çıktı.