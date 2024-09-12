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Görüntüler Esenyurt'tan: Sosyal Medyadan Tanıştığı Kadının Evine Zorla Girip Darbetti

Görüntüler Esenyurt'tan: Sosyal Medyadan Tanıştığı Kadının Evine Zorla Girip Darbetti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.09.2024 - 12:49

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Esenyurt'ta bir kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadının evine zorla girerek, güvenlik görevlilerinin yanında darbetti. Saldırı anı saniye saniye kameralara yansırken, saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu.

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Olay dün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyadan tanıştığı Emine G. ile bir süredir tartışmalı bir ilişki yürüten Tolgahan S., zorla girdiği evi birbirine kattı.

Olay dün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyadan tanıştığı Emine G. ile bir süredir tartışmalı bir ilişki yürüten Tolgahan S., zorla girdiği evi birbirine kattı.

Hırsızlıkla suçlanan Tolgahan S., Emine G.'yi güvenlik görevlilerinin yanında darbetmeye başladı. Güvenlik görevlileri tarafından güçlükle dışarıya çıkarılan Tolga S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anı bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızlıkla suçlanan Tolgahan S., Emine G.'yi güvenlik görevlilerinin yanında darbetmeye başladı. Güvenlik görevlileri tarafından güçlükle dışarıya çıkarılan Tolga S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anı bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

 İşte o görüntüler; 👇 🎥

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