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Tıp Öğrencilerine Soruldu: "Yine Sınava Girsen Yine Tıp Yazar mıydın?"

Tıp Öğrencilerine Soruldu: "Yine Sınava Girsen Yine Tıp Yazar mıydın?"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 11:20

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Tıp eğitimi, karmaşıklığı ve zorluğu ile bilinen bir süreç. Bu süreç, sadece akademik bilgi ve becerileri değil, aynı zamanda kişisel özellikleri ve değerleri de geliştirmeyi hedefler. Bu nedenle, tıbbi eğitim, öğrencilerin sadece bilgi ve beceri kazanmalarını değil, aynı zamanda profesyonellik, etik ve empati gibi değerleri de benimsemelerini sağlar. Fakat son dönemde, tıp fakültelerinde yaşanan mobing sık sık gündeme geliyor. Bu durum zaten zor olan tıp eğitimini daha da zora sokuyor.

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Tıp öğrencilerine, bir kere daha sınava girseler yine tıp yazıp yazmayacakları soruldu.

Tıp öğrencilerine, bir kere daha sınava girseler yine tıp yazıp yazmayacakları soruldu.

Öğrencilerin bir kısmı yeniden tıp yazacaklarını söylese de, tıp yazmayacaklarını söyleyenlerin gerekçeleri tıp fakülteleri üzerine düşündürdü.

Öğrencilerin bir kısmı yeniden tıp yazacaklarını söylese de, tıp yazmayacaklarını söyleyenlerin gerekçeleri tıp fakülteleri üzerine düşündürdü.

İşte o videeo;

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