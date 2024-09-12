Tıp Öğrencilerine Soruldu: "Yine Sınava Girsen Yine Tıp Yazar mıydın?"

Tıp eğitimi, karmaşıklığı ve zorluğu ile bilinen bir süreç. Bu süreç, sadece akademik bilgi ve becerileri değil, aynı zamanda kişisel özellikleri ve değerleri de geliştirmeyi hedefler. Bu nedenle, tıbbi eğitim, öğrencilerin sadece bilgi ve beceri kazanmalarını değil, aynı zamanda profesyonellik, etik ve empati gibi değerleri de benimsemelerini sağlar. Fakat son dönemde, tıp fakültelerinde yaşanan mobing sık sık gündeme geliyor. Bu durum zaten zor olan tıp eğitimini daha da zora sokuyor.