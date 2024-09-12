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Avustralya'da TIR Temizliği Yapan Genç Günlük Kazancını Açıkladı: "Edindiği Kariyere Bak' Diyenler..."

Avustralya'da TIR Temizliği Yapan Genç Günlük Kazancını Açıkladı: "Edindiği Kariyere Bak' Diyenler..."

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.09.2024 - 10:39

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Avustralya'da TIR temizliği yaparak geçimini sağlayan genç gurbetçi, aldığı saatlik ücreti açıkladı. İlk 2 haftadan sonra hafta içi 25, hafta sonu çalışma durumunda ise 30 dolar aldığını söyleyen gurbetçi, ' eleştirilerine ise 'Sen Mecidiyeköy'deki H2 metrobüsüne ömür boyu binmeye mahkumsun.' diyerek yanıt verdi. 

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Çalışmak için gittiği Avustralya'da TIR temizliği işine giren genç gurbetçi, saatlik çalışma ücretini paylaştı. İşte yeni başlayanların saatlik 23 dolar aldığını söyleyen genç, "2 Haftadan sonra sonra saatlik 25, hafta sonları ise saatlik 30 dolar alıyoruz." dedi.

Çalışmak için gittiği Avustralya'da TIR temizliği işine giren genç gurbetçi, saatlik çalışma ücretini paylaştı. İşte yeni başlayanların saatlik 23 dolar aldığını söyleyen genç, "2 Haftadan sonra sonra saatlik 25, hafta sonları ise saatlik 30 dolar alıyoruz." dedi.

Çalıştığı işin zorluklarından da bahseden genç, "Şimdi kimisi diyecek ki 'Yurt dışına gitmiş edindiği kariyere bak.' Sen Mecidiyeköy'deki H2 metrobüsüne ömür boyu binmeye mahkumsun." dedi.

Çalıştığı işin zorluklarından da bahseden genç, "Şimdi kimisi diyecek ki 'Yurt dışına gitmiş edindiği kariyere bak.' Sen Mecidiyeköy'deki H2 metrobüsüne ömür boyu binmeye mahkumsun." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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