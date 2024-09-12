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Uzun Süredir Kullanılmayan Aile Evini Temizleyen Kadının Videosunda Gördüklerinizi Uzun Süre Unutamayacaksınız

Uzun Süredir Kullanılmayan Aile Evini Temizleyen Kadının Videosunda Gördüklerinizi Uzun Süre Unutamayacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 10:02

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Elbette, temizlik yapmanın sağladığı rahatlama hissi inkar edilemez. Bu, hem fiziksel hem de zihinsel bir ferahlık sağlar. Sadece temizlik yapmak değil, temizlik videolarını izlemek de bir o kadar rahatlatıcı bir etki bırakıyor. Fakat bir sosyal medya kullanıcısının aile evini temizlediği video rahatlatmaktan çok gerilmemize sebep oldu.

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Uzun süredir kullanılmayan aile evini temizlemeye karar veren kullanıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Uzun süredir kullanılmayan aile evini temizlemeye karar veren kullanıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayvan dışkılarından bazı hayvan ölülerine kadar pek çok şeyin çıktığı video, mideleri altüst etti.

Hayvan dışkılarından bazı hayvan ölülerine kadar pek çok şeyin çıktığı video, mideleri altüst etti.

İşte o ev;

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