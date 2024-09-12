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Bir Genç "Olacaksa Böyle Olsun" Diyerek Sevgilisinin Isırık İzinin Dövmesini Yaptırdı

Bir Genç "Olacaksa Böyle Olsun" Diyerek Sevgilisinin Isırık İzinin Dövmesini Yaptırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 13:10

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Dövme, kişinin karakterini, yaşam deneyimlerini ve değerlerini yansıtan birer sanat eseri gibidir. Kendi hikayelerini ve benzersiz kişiliklerini derilerine işleyerek gösteren insanlar, dövmeler aracılığıyla dünyaya kendilerini ifade ederler. Dövme konusunda pek çok kişi eşsiz ve en yaratıcı olanını ister ama bu noktada ortaya bazen saçma sonuçlar çıkabiliyor.

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Bir genç eşsiz bir dövme tasarımı istediği için önce kolunu sevgilisine ısırttı, ardından çıkan izn dövmesini yaptırdı.

Bir genç eşsiz bir dövme tasarımı istediği için önce kolunu sevgilisine ısırttı, ardından çıkan izn dövmesini yaptırdı.

"Olacaksa böylesi olsun." diyen gencin bu fikri pek beğeni toplamadı.

"Olacaksa böylesi olsun." diyen gencin bu fikri pek beğeni toplamadı.

İşte o dövme;

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