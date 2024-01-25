Yok Artık! Kırşehir'de Banka Sırası Geciken Vatandaş Sahte Bomba İhbarında Bulundu
Yok Artık! Kırşehir'de Banka Sırası Geciken Vatandaş Sahte Bomba İhbarında Bulundu
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Dün saat 16.00 sıralarında Kırşehirde yaşanan olayda Atatürk Caddesi'nde bulunan bir bankaya giden ve işlem yapmak için gişeden sıra alan A.G., işlem sırası gecikince görevlilerle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında "Siz görürsünüz" diyerek tehditler savuran A.G., 12 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp adresini verdiği bankada bomba olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine bomba imha ve polis ekipleri sevk edildi.
Banka şubesinde arama alan ekipler herhangi bir şüpheli pakete rastlamadı. Bunun üzerine bankada bekleyen ve şüpheli hareketler sergilen A.G.'nin arama kayıtlarını inceledi.
İhbarda bulunan kişinin A.G. olduğu belirlendikten sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
A.G., verdiği ifadede "Ben bankaya işlemimi halletmek için gittim. Epey bekledikten sonra sıra bir türlü bana gelmedi. Ben de sinirlendim ve bir an aklıma böyle bir fikir geldi. Polis ekiplerini arayarak bomba ihbarında bulundum" dedi.
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