Yılmaz Erdoğan'ın Kubilay Aka Göndermesinden Sakla Beni'nin Naz'ının İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yılmaz Erdoğan'ın Kubilay Aka Göndermesinden Sakla Beni'nin Naz'ının İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
25 Mayıs Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Eurovision rüzgarını geçtimiz günlerde geride bıraktık. Sertab Erener'in de konuk olarak yer aldığı Eurovision 2024, uzun süredir uzak kaldığımız heyecanı biraz da olsa yeniden yaşattı.
2. Seslendirdiği "Tiryakinim" şarkısıyla Dünya Viral Listesi’nde zirveye yerleşen Bayhan, geçtiğimiz günlerde de rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. "Bir Hülya Avşar Sohbeti"ne katılan şarkıcı, ünlü olmasını sağlayan Popstar'la ilgili itirafta bulundu.
3. Hayat Bilgisi, Türk televizyonlarının en iyi gençlik dizilerinden biriydi. Hala bazı replikleri ezberimizde olan dizide, Paşhan Yılmazel'in canlandırdığı Ortaca karakterini, diziyi izleyenler mutlaka hatırlayacaktır. Kendisinin en büyük hayali Fenerbahçe'de forma giyebilmekti.
4. Survivor All Star'da SMS oylamasının olmaması için Acun Ilıcalı'ya ısrarcı davranan ve bunu sağlayan Nagihan, geçtiğimiz hafta yarışmaya veda etmişti. Sakatlığı sebebiyle istediği performansa bir türlü ulaşamayan Nagihan, şampiyon olmasını istediği ismi açıkladı.
5. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu içerikte dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için bir araya getirdik. Hazırsanız başlıyoruz!
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6. Yargı dizisi finali olan 95. bölümün çekimlerini Sarıyer'de tamamladı. Yargı dizisinin sevilen oyuncularından Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Uğur Polat'ın da aralarında bulunduğu ekibin 'Yargı' setine kutlamayla veda ettikleri anlar sosyal medyada gündem oldu.
7. Son zamanların en çok izlenen dizisi 'Bahar'a, dizi ve sinema dünyasının başarılı ismi Bennu Yıldırımlar dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın duyurduğu bu haberin ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım.
8. İnci Taneleri'nin yazarı ve başrolü Yılmaz Erdoğan, kendisine sorulan bir soru karşısında Kubilay Aka'ya göndermeli bir cevap vermesiyle güldürdü. Detaylar içerikte!
9. Ceyda Düvenci'nin programına katılan Asude Kalebek, sektördeki kadınlarla ve Cemre Baysel'le olan ilişkisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!
10. Yalı Çapkını'nda Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ'un diziden ayrılacağı iddiaları ortalıkta dolaşıyordu. Bu iddia ünlü oyuncunun veda konuşmasıyla kesinleşti. Detaylar içerikte!
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