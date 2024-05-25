Sakla Beni'nin Naz'ı Asude Kalebek'in Rol Arkadaşıyla İlgili Sözleri Alkış Topladı!
Sakla Beni'nin Naz'ı Asude Kalebek'in Rol Arkadaşıyla İlgili Sözleri Alkış Topladı!
Ceyda Düvenci'nin programına katılan Asude Kalebek, sektördeki kadınlarla ve Cemre Baysel'le olan ilişkisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!
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Ceyda Düvenci hafta içi her gün NTV'de yaptığı 'Bambaşka Sohbetler' programında ünlü konuk oyuncularla birbirinden farklı konularda sohbet ediyor, dertleşiyor ve komik anılarla güldürüyor.
Düvenci, programın 372. bölümünde 'Sakla Beni' dizisinde Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel ile birlikte başrol karakteri Naz'ı oynayan Asude Kalebek konuk oldu.
Ceyda Düvenci'nin Naz'ın annesi Filiz rolünü canlandırdığı dizi 2 Mayıs günü 26. bölümüyle final yapmıştı. Programda Kalebek'in rol arkadaşı Cemre Baysel ile birbirlerine verdikleri sözler dikkat çekti.
Gelin o anları hep birlikte izleyelim:
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