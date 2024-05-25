Onlar da Eurovision Etkisinden Çıkamamış: Yabani Ekibinin Everyway That I Can Performansı Beğeni Topladı

Eurovision rüzgarını geçtimiz günlerde geride bıraktık. Sertab Erener'in de konuk olarak yer aldığı Eurovision 2024, uzun süredir uzak kaldığımız heyecanı biraz da olsa yeniden yaşattı.
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Sevilen dizi Yabani'nin oyuncuları da Eurovision etkisinden çıkamamış olacak ki, Sertab Erener'in ülkemize birincilik getirdiği Everyway That I Can şarkısıyla dans ettikleri bir video paylaştılar.
Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Seray Özkan, Gizem Sevim'in birlikte dans ettiği video, dizinin hayranları tarafıdan beğeni topladı.
İşte o video;
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