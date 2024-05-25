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Onlar da Eurovision Etkisinden Çıkamamış: Yabani Ekibinin Everyway That I Can Performansı Beğeni Topladı

Onlar da Eurovision Etkisinden Çıkamamış: Yabani Ekibinin Everyway That I Can Performansı Beğeni Topladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 21:50

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Eurovision rüzgarını geçtimiz günlerde geride bıraktık. Sertab Erener'in de konuk olarak yer aldığı Eurovision 2024, uzun süredir uzak kaldığımız heyecanı biraz da olsa yeniden yaşattı.

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Sevilen dizi Yabani'nin oyuncuları da Eurovision etkisinden çıkamamış olacak ki, Sertab Erener'in ülkemize birincilik getirdiği Everyway That I Can şarkısıyla dans ettikleri bir video paylaştılar.

Sevilen dizi Yabani'nin oyuncuları da Eurovision etkisinden çıkamamış olacak ki, Sertab Erener'in ülkemize birincilik getirdiği Everyway That I Can şarkısıyla dans ettikleri bir video paylaştılar.

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Seray Özkan, Gizem Sevim'in birlikte dans ettiği video, dizinin hayranları tarafıdan beğeni topladı.

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Seray Özkan, Gizem Sevim'in birlikte dans ettiği video, dizinin hayranları tarafıdan beğeni topladı.

İşte o video;

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