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Alizade'den Daha Çok Beğenildi: Aleyna Tilki Kendi Konserinde Alizade'nin 24/7 Şarkısını Söyledi

Alizade'den Daha Çok Beğenildi: Aleyna Tilki Kendi Konserinde Alizade'nin 24/7 Şarkısını Söyledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 17:37

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Son yıllarda müzik dünyanı ve eğlence sektörünü domine eden en genç iki isim Alizade ve Aleyna Tilki. İki genç kadın sürekli olarak birbirleriyle kıyaslanıyor.

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Aleyna Tilki konserinde, Alizade'nin Berkcan Güven'le birlikte seslendirdi 24/7 şarkısını seslendirdi.

Aleyna Tilki konserinde, Alizade'nin Berkcan Güven'le birlikte seslendirdi 24/7 şarkısını seslendirdi.

Şarkıyı seslendirirken aynı anda çılgınlar gibi eğlenen Aleyna Tilki'nin performansı Alizade'den daha başarılı bulununca yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Şarkıyı seslendirirken aynı anda çılgınlar gibi eğlenen Aleyna Tilki'nin performansı Alizade'den daha başarılı bulununca yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

İşte o konser;

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