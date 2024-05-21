Alizade'den Daha Çok Beğenildi: Aleyna Tilki Kendi Konserinde Alizade'nin 24/7 Şarkısını Söyledi

Son yıllarda müzik dünyanı ve eğlence sektörünü domine eden en genç iki isim Alizade ve Aleyna Tilki. İki genç kadın sürekli olarak birbirleriyle kıyaslanıyor.
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Aleyna Tilki konserinde, Alizade'nin Berkcan Güven'le birlikte seslendirdi 24/7 şarkısını seslendirdi.
Şarkıyı seslendirirken aynı anda çılgınlar gibi eğlenen Aleyna Tilki'nin performansı Alizade'den daha başarılı bulununca yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
İşte o konser;
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