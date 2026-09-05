Yılın En Büyük Oyun ve Dijital Eğlence Festivali Gaming İstanbul 2026 İçin Geri Sayım Başladı

Griffin Gaming Partners, Kickstarter, Tencent, Huawei Cloud ve Sweden Game Arena gibi global devlerin üst düzey yöneticileri, GIST Connect sahnesinde sektöre yön veren içgörülerini paylaşacak. Aynı zamanda TOGED ve Türkiye Oyun Kümelenmesi gibi değerli çatı kuruluşların yanı sıra Arvis Games, Houf Games gibi öncü stüdyolar, yerel ekosistemin küresel pazardaki stratejilerini masaya yatıracak.

PC&Console ve Mobile sektörler için özel olarak kurgulanan sahne içeriklerinin yanı sıra oyun ekosisteminin uzman kuruluşlarının temsilcileri sınırlı katılımlı masterclass’larla GIST Connect katılımcılarıyla buluşacak. Yatırımcılar, stüdyo kurucuları ve geliştiriciler, özel iş birliği alanlarında buluşarak yeni ortaklıklara imza atacak. Kurumların ekipleriyle birlikte bu ekosisteme dahil olabilmesi için sunulan kurumsal katılım fırsatları ise B2B ağını daha da güçlendirecek.

On binlerce oyuncunun, e-spor takımının, teknoloji tutkununun ve endüstri devinin bir araya geleceği bu çatı buluşma, ekosistemin tam kalbinde yer almak isteyen herkese kapılarını açıyor. 18, 19 ve 20 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek bu benzersiz deneyime ortak olmak için biletler Biletino’da!

Detaylar için https://gamingistanbul.com ‘u ziyaret edin!

GIST Connect’te global oyun sektörünün lider isimlerinin oturumlarına katılmak ve buluşma platformunun bir parçası olmak için: https://biletino.com/en/e-1c1l/gaming-istanbul-2026-b2b-profesyonel/?t=_MAILING_BULTEN_TR_COLLAB_3108