Yılın En Büyük Oyun ve Dijital Eğlence Festivali Gaming İstanbul 2026 İçin Geri Sayım Başladı
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Türkiye'nin ve bölgenin en prestijli oyun buluşması Gaming İstanbul, 18-20 Eylül 2026 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde oyun tutkunlarını ve global sektör profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu yıl çok daha büyük bir vizyonla tasarlanan festival, katılımcılarına unutulmaz bir deneyim sunarak oyun ve eğlence ekosistemini yepyeni bir seviyeye taşıyor.
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Gaming İstanbul bu yıl, bir yaşam tarzı ve dijital eğlence merkezine dönüşüyor.
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Festivalin sektörel vizyonunu temsil eden GIST Connect, oyun dünyasının karar alıcılarını ve profesyonellerini aynı çatı altında buluşturuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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