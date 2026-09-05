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Yılın En Büyük Oyun ve Dijital Eğlence Festivali Gaming İstanbul 2026 İçin Geri Sayım Başladı

Yılın En Büyük Oyun ve Dijital Eğlence Festivali Gaming İstanbul 2026 İçin Geri Sayım Başladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 20:45
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Türkiye'nin ve bölgenin en prestijli oyun buluşması Gaming İstanbul, 18-20 Eylül 2026 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde oyun tutkunlarını ve global sektör profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu yıl çok daha büyük bir vizyonla tasarlanan festival, katılımcılarına unutulmaz bir deneyim sunarak oyun ve eğlence ekosistemini yepyeni bir seviyeye taşıyor.

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Gaming İstanbul bu yıl, bir yaşam tarzı ve dijital eğlence merkezine dönüşüyor.

Gaming İstanbul bu yıl, bir yaşam tarzı ve dijital eğlence merkezine dönüşüyor.

Festival alanında dünya çapında yankı uyandıran dev oyunların yanı sıra, bağımsız geliştiricilerin inovatif projelerini sergilediği Indie Sokağı katılımcıları bekliyor. Oyun severler, bu özel alanda henüz piyasaya çıkmamış yerli yapımları ve kapalı beta aşamasındaki projeleri ilk kez deneme şansına sahip olacak.

Rekabetin sınırlarını zorlamak isteyenler için hazırlanan e-spor arenaları, gün boyu sürecek nefes kesen turnuvalara sahne olacak. Masaüstü oyun tutkunları ise zarların ve kartların konuştuğu özel kutu oyunu alanlarında destansı maceralara atılacak. Her yıl büyük bir heyecanla beklenen ve görsel bir şölene dönüşen cosplay şovları, birbirinden yetenekli tasarımcıları, özel jüri üyelerini ve hayranları bir araya getirerek festivalin coşkusunu zirveye taşıyacak. Alanın dört bir yanına yayılan teknoloji ve donanım stantları ise yeni nesil ekipmanları yerinde deneme fırsatı sunacak.

Festivalin sektörel vizyonunu temsil eden GIST Connect, oyun dünyasının karar alıcılarını ve profesyonellerini aynı çatı altında buluşturuyor.

Festivalin sektörel vizyonunu temsil eden GIST Connect, oyun dünyasının karar alıcılarını ve profesyonellerini aynı çatı altında buluşturuyor.

Griffin Gaming Partners, Kickstarter, Tencent, Huawei Cloud ve Sweden Game Arena gibi global devlerin üst düzey yöneticileri, GIST Connect sahnesinde sektöre yön veren içgörülerini paylaşacak. Aynı zamanda TOGED ve Türkiye Oyun Kümelenmesi gibi değerli çatı kuruluşların yanı sıra Arvis Games, Houf Games gibi öncü stüdyolar, yerel ekosistemin küresel pazardaki stratejilerini masaya yatıracak. 

PC&Console ve Mobile sektörler için özel olarak kurgulanan sahne içeriklerinin yanı sıra oyun ekosisteminin uzman kuruluşlarının temsilcileri sınırlı katılımlı masterclass’larla GIST Connect katılımcılarıyla buluşacak. Yatırımcılar, stüdyo kurucuları ve geliştiriciler, özel iş birliği alanlarında buluşarak yeni ortaklıklara imza atacak. Kurumların ekipleriyle birlikte bu ekosisteme dahil olabilmesi için sunulan kurumsal katılım fırsatları ise B2B ağını daha da güçlendirecek.

On binlerce oyuncunun, e-spor takımının, teknoloji tutkununun ve endüstri devinin bir araya geleceği bu çatı buluşma, ekosistemin tam kalbinde yer almak isteyen herkese kapılarını açıyor. 18, 19 ve 20 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek bu benzersiz deneyime ortak olmak için biletler Biletino’da! 

Detaylar için https://gamingistanbul.com ‘u ziyaret edin! 

GIST Connect’te global oyun sektörünün lider isimlerinin oturumlarına katılmak ve buluşma platformunun bir parçası olmak için: https://biletino.com/en/e-1c1l/gaming-istanbul-2026-b2b-profesyonel/?t=_MAILING_BULTEN_TR_COLLAB_3108

Gaming Istanbul’da yeni oyunları keşfetmek, yarışmalara katılmak ve oyunun her halini oynamak için festivale katılın: https://biletino.com/en/e-1axa/gaming-istanbul-2026-uluslararasi-oyun-ve-dijital-eglence-gist-2026/

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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