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Yılbaşı Gecesinden Sonra Akşamdan Kalanlar İçin Adım Adım Ayılma Yöntemleri

Yılbaşı Gecesinden Sonra Akşamdan Kalanlar İçin Adım Adım Ayılma Yöntemleri

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
31.12.2024 - 12:32

31 Aralık geldi çattı, yılbaşı gecesi planları yapılmaya başlandı. Hangover denilen 'akşamdan kalma' hali ise birçok kişinin ortak derdi. Alkol aldıktan sonra nasıl ayılmanız gerektiğini eğer bilmiyorsanız bu içeriğimiz size yardımcı olacaktır. Yılbaşı gecesinden sonra ayılmak için bu adımları takip edebilirsiniz.

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Yılbaşı gecesini dışarda ya da evde eğlenerek geçirecek olanlara işe yarayacak birkaç tavsiye de bizden. Eğer yılbaşı gecesi alkolü fazla kaçırırsanız, ertesi gün bunları yapmanız sizi bir miktar rahatlatır. 👇

Yılbaşı gecesini dışarda ya da evde eğlenerek geçirecek olanlara işe yarayacak birkaç tavsiye de bizden. Eğer yılbaşı gecesi alkolü fazla kaçırırsanız, ertesi gün bunları yapmanız sizi bir miktar rahatlatır. 👇

Vücudunuzda dehidrasyon olmaması için bol bol su için. Hatta, geceye başlamadan önce de bol bol su içer ve sıvı tüketirseniz vücudunuzu hazırlamış olursanız. Eğer yeterli sıvı miktarını almamış olursanız, alkol alımı başladığında vücudunuz kendini çok daha çabuk bırakacaktır.

Vücudunuzda dehidrasyon olmaması için bol bol su için. Hatta, geceye başlamadan önce de bol bol su içer ve sıvı tüketirseniz vücudunuzu hazırlamış olursanız. Eğer yeterli sıvı miktarını almamış olursanız, alkol alımı başladığında vücudunuz kendini çok daha çabuk bırakacaktır.

Potasyum ve sodyum açısından zengin yiyecekleri tüketmek de vücudunuzun elektrolit dengesini düzenlemesi açısından faydalı olacaktır. Mesela muz...

Potasyum ve sodyum açısından zengin yiyecekleri tüketmek de vücudunuzun elektrolit dengesini düzenlemesi açısından faydalı olacaktır. Mesela muz...

Ayrıca bazı krakerlerin mideye mucizevi şekilde iyi geldiği de biliniyor. Bu krakerler de kendinize gelmenizi sağlayacaktır.

Ayrıca bazı krakerlerin mideye mucizevi şekilde iyi geldiği de biliniyor. Bu krakerler de kendinize gelmenizi sağlayacaktır.

Karbonhidrat içeren besinler de midenizi rahatlatır ama çok aşırıya kaçmamanız şartıyla. Aksi halde mideniz, her zamankinden daha fazla yorulacaktır.

Karbonhidrat içeren besinler de midenizi rahatlatır ama çok aşırıya kaçmamanız şartıyla. Aksi halde mideniz, her zamankinden daha fazla yorulacaktır.
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Eğer yapabilirseniz sabah uyanınca kahvaltı yapın. Bu sizin kan şekerinizin ayarlanması için oldukça mantıklı bir seçim olacaktır.

Eğer yapabilirseniz sabah uyanınca kahvaltı yapın. Bu sizin kan şekerinizin ayarlanması için oldukça mantıklı bir seçim olacaktır.

Gece işkembe çorbası içmek istememiz de boşuna değil ama alkol sonrası işkembe çorbası kolestrolü de artırır.

Gece işkembe çorbası içmek istememiz de boşuna değil ama alkol sonrası işkembe çorbası kolestrolü de artırır.

Ender Saraç, işkembe çorbası konusuyla ilgili şöyle söylemiş: 'İşkembe çorbasının içinde yüksek oranda B 12 vitamini bulunur. Bu da işkembe çorbasının kuvvetli bir uyarıcı olduğunu gösterir. Aynı zamanda bu çorbada çok yüksek kolestrol vardır. İşkembe suyla kaynayınca bütün yağını suya verir. Alkol yağ emilimini arttırır. Bağırsakta bu yağları süratla emer. Kana karıştığında ise kan şekeri yükselir. Ayrıca işkembede fosfor ve potasyum düşüktür. Kalsiyumunda yüksek olması vücutta bir uyarılma sağlar. Bu yüzden içkiden sonra bir ayılma, kendine gelme olabilir. İçkiden sonra içilsin demiyorum çünkü yüklü kolestrolün faturası ağırdır.'

En güzeli de kafayı yormayacak bir dizi ya da film açıp uzanmak olacaktır. Dinlenmezseniz kendinize gelemezsiniz. Şimdiden herkese iyi yıllar!

En güzeli de kafayı yormayacak bir dizi ya da film açıp uzanmak olacaktır. Dinlenmezseniz kendinize gelemezsiniz. Şimdiden herkese iyi yıllar!
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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