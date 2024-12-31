Yılbaşı Gecesinden Sonra Akşamdan Kalanlar İçin Adım Adım Ayılma Yöntemleri

Ender Saraç, işkembe çorbası konusuyla ilgili şöyle söylemiş: 'İşkembe çorbasının içinde yüksek oranda B 12 vitamini bulunur. Bu da işkembe çorbasının kuvvetli bir uyarıcı olduğunu gösterir. Aynı zamanda bu çorbada çok yüksek kolestrol vardır. İşkembe suyla kaynayınca bütün yağını suya verir. Alkol yağ emilimini arttırır. Bağırsakta bu yağları süratla emer. Kana karıştığında ise kan şekeri yükselir. Ayrıca işkembede fosfor ve potasyum düşüktür. Kalsiyumunda yüksek olması vücutta bir uyarılma sağlar. Bu yüzden içkiden sonra bir ayılma, kendine gelme olabilir. İçkiden sonra içilsin demiyorum çünkü yüklü kolestrolün faturası ağırdır.'