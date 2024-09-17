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YFYİ 20. Yılıyla Geri Dönüyor: Türkiye'nin İlk Erken Aşama Hızlandırma Programı Yenilikçi Fikirleri Bekliyor!

YFYİ 20. Yılıyla Geri Dönüyor: Türkiye'nin İlk Erken Aşama Hızlandırma Programı Yenilikçi Fikirleri Bekliyor!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
17.09.2024 - 16:09

Türkiye’nin öncü erken aşama hızlandırma programı YFYİ (Yeni Fikirler Yeni İşler), teknoloji tabanlı fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere büyük fırsatlar sunuyor.

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Bu yıl, YFYİ’nin odaklandığı dört ana başlık olan yapay zeka, sürdürülebilirlik, giyilebilir teknolojiler ve oyun, deprem ve salgın alanında teknoloji ve inovasyon dünyasında iz bırakacak projeler desteklenecek.

Bu yıl, YFYİ’nin odaklandığı dört ana başlık olan yapay zeka, sürdürülebilirlik, giyilebilir teknolojiler ve oyun, deprem ve salgın alanında teknoloji ve inovasyon dünyasında iz bırakacak projeler desteklenecek.

YFYİ 2024, girişimcilere geniş bir network ağı, bootcampler ve alanında uzman isimlerden eğitim fırsatları sunarak projelerini hızla hayata geçirme imkanı tanıyacak.

YFYİ 2024, girişimcilere geniş bir network ağı, bootcampler ve alanında uzman isimlerden eğitim fırsatları sunarak projelerini hızla hayata geçirme imkanı tanıyacak.

Katılımcılar, deneyimli mentörlerden alacakları rehberlik ile projelerini ileriye taşıyacak, yatırım desteklerine ulaşacak ve sektördeki önemli isimlerle bağlantı kuracaklar.

Bu yılki etkinliğin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 1 milyon TL’lik büyük ödül!

Bu yılki etkinliğin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 1 milyon TL’lik büyük ödül!

Siz de bu ödülü kazanarak projelerinizi bir adım ileriye taşımak için 11 Ekim tarihine kadar yfyi.com adresinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz!

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