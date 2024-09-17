YFYİ 20. Yılıyla Geri Dönüyor: Türkiye'nin İlk Erken Aşama Hızlandırma Programı Yenilikçi Fikirleri Bekliyor!
YFYİ 20. Yılıyla Geri Dönüyor: Türkiye'nin İlk Erken Aşama Hızlandırma Programı Yenilikçi Fikirleri Bekliyor!
Türkiye’nin öncü erken aşama hızlandırma programı YFYİ (Yeni Fikirler Yeni İşler), teknoloji tabanlı fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere büyük fırsatlar sunuyor.
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Bu yıl, YFYİ’nin odaklandığı dört ana başlık olan yapay zeka, sürdürülebilirlik, giyilebilir teknolojiler ve oyun, deprem ve salgın alanında teknoloji ve inovasyon dünyasında iz bırakacak projeler desteklenecek.
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YFYİ 2024, girişimcilere geniş bir network ağı, bootcampler ve alanında uzman isimlerden eğitim fırsatları sunarak projelerini hızla hayata geçirme imkanı tanıyacak.
Bu yılki etkinliğin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 1 milyon TL’lik büyük ödül!
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