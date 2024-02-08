Yerel Seçimlerde İstanbul Anketinde Başak Demirtaş'ın Ardından Dikkat Çeken Sonuç; İmamoğlu mu, Kurum mu?
Yerel Seçimlerde İstanbul Anketinde Başak Demirtaş'ın Ardından Dikkat Çeken Sonuç; İmamoğlu mu, Kurum mu?
31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için herkes çok heyecanlı. Seçim çalışmaları devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yarış iyice kızışmış halde. SONER Araştırma'nın, Başak Demirtaş'ın çekimlesinden önce yaptığı ankete göre sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi. DEM Parti'nin son hamlesinin ardından İstanbul'da kartlar yeniden dağıtılacak.
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31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul adayları gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Başka bir partiyle birlik olmak yerine kendi adayını çıkartmaya karar veren DEM Parti'de Başak Demirtaş'ın adı geçiyordu.
14 ve 28 Mayıs seçim sürecinde sonuçlara en yakın olan anket şirketi SONAR Araştırma olmuştu. Başak Demirtaş'ın adalıktan çekilmesinden hemen önce yapılan anketin sonuçları bir hayli çarpıcı olmuştu.
SONAR Araştırma'nın İstanbul Büyükşehir Belediye adayları anketine göre;
Başak Demirtaş'ın çekilmesinin ardından aralarında 1 puanın altında fark olan Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında oy dağılımının nasıl etkili olacağı merak ediliyor.
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