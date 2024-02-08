Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Yerel Seçimlerde İstanbul Anketinde Başak Demirtaş'ın Ardından Dikkat Çeken Sonuç; İmamoğlu mu, Kurum mu?

Yerel Seçimlerde İstanbul Anketinde Başak Demirtaş'ın Ardından Dikkat Çeken Sonuç; İmamoğlu mu, Kurum mu?

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Başak Demirtaş
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.02.2024 - 10:34

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için herkes çok heyecanlı. Seçim çalışmaları devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yarış iyice kızışmış halde. SONER Araştırma'nın, Başak Demirtaş'ın çekimlesinden önce yaptığı ankete göre sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi. DEM Parti'nin son hamlesinin ardından İstanbul'da kartlar yeniden dağıtılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul adayları gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul adayları gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB adayı Murat Kurum arasındaki seçim yarışı son günlerde iyice kızışmış durumda. Seçimdeki en etkili iki isim olarak görülen Kurum ve İmamoğlu'nun seçim anketlerindeki oy dağılımı da oldukça merak ediliyor.

Başka bir partiyle birlik olmak yerine kendi adayını çıkartmaya karar veren DEM Parti'de Başak Demirtaş'ın adı geçiyordu.

Başka bir partiyle birlik olmak yerine kendi adayını çıkartmaya karar veren DEM Parti'de Başak Demirtaş'ın adı geçiyordu.

Başak Demirtaş, dün yaptığı açıklamada İstanbul adayı olmayacağını açıklayarak tüm den gelerin yeniden değişmesine sebep oldu. DEM Parti'nin yeni İBB adayı henüz açıklanmamış olsa da, anket şirketleri Demirtaş'ın varlığı ile birlikte yeni sonuçları yayınlamıştı.

14 ve 28 Mayıs seçim sürecinde sonuçlara en yakın olan anket şirketi SONAR Araştırma olmuştu. Başak Demirtaş'ın adalıktan çekilmesinden hemen önce yapılan anketin sonuçları bir hayli çarpıcı olmuştu.

14 ve 28 Mayıs seçim sürecinde sonuçlara en yakın olan anket şirketi SONAR Araştırma olmuştu. Başak Demirtaş'ın adalıktan çekilmesinden hemen önce yapılan anketin sonuçları bir hayli çarpıcı olmuştu.

Yapılan ankette %12 oranındaki kararsızların dağıtılmasının ardından oluşan durumda; CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun %41, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un %40.6 ve DEM Parti Başak Demirtaş'ın %6.5 ile listenin ilk üçünde yer aldığı görülmüştü.

SONAR Araştırma'nın İstanbul Büyükşehir Belediye adayları anketine göre;

SONAR Araştırma'nın İstanbul Büyükşehir Belediye adayları anketine göre;

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu %4.3, Yeniden Refah Partisi adayı %2.1, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu %1.3, Memleket Partisi adayı Mehmet Sevigen %0.6 ve Saadet Partisi adayı Birol Aydın %0.5 listede diğer rakiplerini takip ett.

Başak Demirtaş'ın çekilmesinin ardından aralarında 1 puanın altında fark olan Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında oy dağılımının nasıl etkili olacağı merak ediliyor.

Başak Demirtaş'ın çekilmesinin ardından aralarında 1 puanın altında fark olan Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında oy dağılımının nasıl etkili olacağı merak ediliyor.

Yeni yapılacak seçim anketleri yakından takip edilirken, İstanbul'da kimin önde olacağı merak konusu.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?