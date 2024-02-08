Yerel Seçimlerde İstanbul Anketinde Başak Demirtaş'ın Ardından Dikkat Çeken Sonuç; İmamoğlu mu, Kurum mu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB adayı Murat Kurum arasındaki seçim yarışı son günlerde iyice kızışmış durumda. Seçimdeki en etkili iki isim olarak görülen Kurum ve İmamoğlu'nun seçim anketlerindeki oy dağılımı da oldukça merak ediliyor.