Yerel Seçim Sonrası AK Parti Kulisi: Cumhurbaşkanlığı için 40+1 Yeterli Olsun
Yerel Seçim Sonrası AK Parti Kulisi: Cumhurbaşkanlığı için 40+1 Yeterli Olsun
31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde ilk kez ikinci parti konumuna düşen AK Parti’de, Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan 50+1 uygulamasının değiştirilmesi konuşulmaya başlandı. İddiaya göre yeni anayasada 50+1 kuralı yerine 40+1 kuralı getirilebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
AK Parti, yerel seçimlerde tarihinde ilk CHP’nin ardından ikinci parti konumuna gerilemişti.
Gazete Pencere’den Nuray Babacan, yerel seçimler sonrasında AK Parti kulislerinde Cumhurbaşkanlığı seçimi için değişiklik yapılması konuşulmaya başlandı.
AK Parti içerisinde bazı isimlerin seslendirdiği Cumhurbaşkanı seçilmeyi kolaylaştırma, ittifaklara duyulan ihtiyacı azaltma, devredilen yüzlerce yetkiye rağmen halkın yarısından daha azının onayını alan bir cumhurbaşkanı seçtirme planları, yerel seçim yenilgisinin ardından yeniden tartışılacak.
Parti kurmayları, bunu gerekçelendirirken ilginç bir plandan söz ediyorlardı… Onlara göre aslında buna Tayyip Erdoğan sonrasında ihtiyaç duyulacak. Muhafazakar milliyetçi tabanın tek başına iktidarda kalabilmesi için 40 artı 1’e ihtiyaç var.
AK Parti’nin başına kim gelirse gelsin Erdoğan gibi olamayacak. Partideki erime de göz önüne alınınca, bu ideolojinin iktidarda kalmasının yolu bu. Muhafazakar tabanın yüzde 16 ile başlayan yolculuğunun, AK Parti iktidarları döneminde yüzde 35’lere yükseldiği biliniyor. Partideki milliyetçi evrilmenin de payıyla yüzde 40’lık bir ivmenin yakalanabileceği yorumları yapılıyordu…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu plan, kulislerde dillendirildikten bir süre sonra geçen yılın kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soruldu. Kamuoyunu bu fikre alıştırmak için atılan ilk adımlardan biriydi. Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilere cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesinin "isabetli olacağını" söylemişti.
Bu arada, AK Partili Özkaya’nın TBMM’ye sunulan ve 40 artı 1’le cumhurbaşkanı seçildiğini gösteren araştırmayı da aktaralım. Kosta Rika, Meksika, Nijerya, Panama, Paraguay, Tayvan yarı başkanlık sistemi uyguluyor ve 40 artı 1’le başkan seçiyor. Avrupa ülkelerinin tamamı, ABD gibi gelişmiş ülkeler ise mutlak çoğunluk arıyor. Hakan Ural’ın siyaset ve savunma uzmanı olduğu bir ülkede, Türkiye’yi uygun gördükleri lig de ancak burası olabilir…
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
bence yetmez sadece akepe seçime katılabilir şartı getirilsin, oy verme işlemi halka açık olsun, survivor gibi herkes kağıda yazsın adayını ama aday tek olsu... Devamını Gör
Biz de çocukken kuralları kafamıza göre değiştirirdik böyle.
Bölümü geçmek için yeterli puan yapamazsan, o bölümün puanını düşür. Hayat bunlara güzel.