Yerel Seçim Sonrası AK Parti Kulisi: Cumhurbaşkanlığı için 40+1 Yeterli Olsun

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde ilk kez ikinci parti konumuna düşen AK Parti’de, Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan 50+1 uygulamasının değiştirilmesi konuşulmaya başlandı. İddiaya göre yeni anayasada 50+1 kuralı yerine 40+1 kuralı getirilebilir.