AK Parti Gençlik Kolları Üyesi Büşra Ergenç Modacı Barbaros Şansal'dan Çok Konuşulacak Bir Cevap Aldı

AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımı olay yaratmıştı. Paylaşımın ardından tartışmalar alevlendi. Ak Parti Gençlik Kolları Üyesi Büşra Ergenç ise modacı Barbaros Şansal'dan çok konuşulacak bir cevap aldı.