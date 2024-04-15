AK Parti Gençlik Kolları Üyesi Büşra Ergenç Modacı Barbaros Şansal'dan Çok Konuşulacak Bir Cevap Aldı
AK Parti Gençlik Kolları Üyesi Büşra Ergenç Modacı Barbaros Şansal'dan Çok Konuşulacak Bir Cevap Aldı
AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımı olay yaratmıştı. Paylaşımın ardından tartışmalar alevlendi. Ak Parti Gençlik Kolları Üyesi Büşra Ergenç ise modacı Barbaros Şansal'dan çok konuşulacak bir cevap aldı.
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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübünde yediği ıstakozu paylaşmasının yankıları sürüyor.
Bursalı, bu paylaşıma gelen tepkilerin ardından "Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurtdışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur. 30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. " şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmede, Bursalı'nın gittiği kulübün ulaşılması zor bir yer olduğunu söyledi. Altaylı, 'Yacht Club de Monaco, Avrupa'nın girilmesi en zor kulüplerinden birisi. Buraya girmek için 100 metrelik bir yatın olmalı veya çok eski, köklü bir aileden yatçı olmak lazım' dedi.
Tartışmalar sürerken Ak Parti Gençlik Kolları 7. Dönem MKYK üyesi olduğunu iddia eden Büşra Ergenç isimli kullanıcı, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın seçim günü giydiği ceketi hedef aldı.
Bu iddiayla ilgili modacı Barbaros Şansal hemen araya girdi.
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Ancak Büşra Ergenç isimli kullanıcı iddiasını sürdürdü...
Barbaros Şansal bu kez çok daha güçlü detaylarla geldi
Bu tartışmanın ardından Twitter kullanıcıları, Büşra Ergenç'in seçim günü taktığı çantanın lüks fiyatına dikkat çekti.
Dolce&Gabanna markalı çantanın fiyatı ünlü bir mağazada 103 bin TL olarak yer alıyor.
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