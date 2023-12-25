Trabzon'da Uyuşturucu Kullanan Kadın, Bu Anları Twitter'a Atınca Polis Ekipleri Harekete Geçti
Trabzon'da Uyuşturucu Kullanan Kadın, Bu Anları Twitter'a Atınca Polis Ekipleri Harekete Geçti
Trabzon’da uyuşturucu madde kullanırken videosunu çekip Twitter'dan yayınlayan bir kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Trabzon'da sosyal medya sitesi Twitter (X) üzerinden yapılan bir paylaşım polis ekiplerini harekete geçirdi.
Videoda genç bir kadının evinde uyuşturucu kullandığı görülüyor ⬇️
Kadının evinde yapılan aramada; 27 gram bonzai, 2 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenekler ele geçirdi.
Y.B. uyuşturucu kullanımını özendirme suçlamasıyla gözaltına alındı.
Konu ile ilgili şüphelinin irtibatlı olduğu U.Ş. isimli torbacı da tespit edilip yakalandı.
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