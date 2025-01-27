Yenilgiden Doğan Boşluk: Toplumsal Çürüme Kaynakları ve Çözüm Arayışı

Bir kavram, toplumda geniş bir yankı uyandırmışsa ve insanlar bu kavramı ortak deneyim ve duygularla içselleştirmişse, o kavram bir anlam ifade eder.

Eğer bir terim, üzerinde ciddi düşünceler, gözlemler ve deneyimler biriktirilerek halk arasında yaygınlaşmışsa, bu kavramın ötesine geçmek gerekebilir.

Bir şeyin yaygınlığı, onun doğruluğunu veya geçerliliğini garantilemese de kabul edilme biçimini gözler önüne serer. Bu noktada, “toplumsal çürüme” kavramı, günümüzün sıkça karşılaşılan bir terimi haline gelmiş ve geniş kitleler tarafından benimsenmiştir.