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Yenilenme Zamanı! Eşya Detoksu Nasıl Yapılır?

etiket Yenilenme Zamanı! Eşya Detoksu Nasıl Yapılır?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 13:02

Eşyalarını temizlemek, azaltmak ve yenilenmek için bir rehbere mi ihtiyacın var? Çok doğru yerdesin! Yenilenmek ve eşya detoksu yapmak için öğrenmen gerekenlerin hepsi burada, hazırsan başlayalım!

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1. Öncelikle hedef belirleyin ve plan yapın.

Daha az eşya mı istiyorsunuz? Elinizdeki eşyaları verimli mi kullanmak istiyorsunuz? Tam olarak ne istediğinize karar verin ve ardından toplamak için bir plan yapın. Detoksu hangi odalarda yapacağınıza karar vererek başlayabilirsiniz.

2. Kategori belirleyin.

Eşya aslında pek çok şeyi kapsar. Detoksa her şeyi aynı anda yaparak başlamaktansa kategoriye ayırarak ilerlemek daha mantıklı olacaktır. Giysiler, kitaplar, ev aletleri, elektronik eşyalar ve diğer ürünleri ayırabilirsiniz.

3. Bağış, geri dönüşüm ve çöp için kutular hazırlayın.

3. Bağış, geri dönüşüm ve çöp için kutular hazırlayın.

Bu eşyaları ne yapacağınıza karar verdikten sonra onları ayrıştırmak için kutu ve poşetleri hazırlayın. Her ne kadar basit gibi görünse de eşya detoksunun başlangıcı bu kutular unutmayın!

4. Son 6 aydır hiç kullanmadığınız eşyalarınızı ayırın.

Eleme kısmında farklı dinamiklerden yararlanabilirsiniz. Örneğin, son 6 aydır hiçbir şekilde kullanmadığınız eşyalarınızı ayırın çünkü bunlar size gerçekte hizmet etmiyor.

5. Eskimiş, yırtılmış veya kırılmış eşyaları ayırın.

Ayırma işlemi yaparken kullanmadıklarınız kadar kullanıma uygun olmayanları da ayırmak gerekiyor. Yırtılmış veya yıpranmış kıyafetler, kırılmış veya bozulmuş eşyaları da evinizden uzaklaştırmanız lazım.

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6. Mutfak eşyalarınızı ayıklayın.

Bir hevesle aldığınız küçük ev aletlerini gözden geçirerek işe başlayabilirsiniz. Eğer kullanmadığınız bir alet varsa bunu ikinci el satabilirsiniz. Çatlamış veya kullanılamaz hale gelen mutfak araç gereçlerini de atmak detoksunuza yardımcı olacaktır.

7. Fiş, evrak, kağıt gibi kullanılmayan şeyleri çöpe atın.

Kabul edelim bazen fiş, evrak ve çeşitli makbuzları biriktiriyoruz. Bunlar gibi pek çok biriktirdiğimiz ama işimize yaramayan, tarihi geçmiş şey bulunuyor. Bu yüzden bunları ayıklayarak yer açmak da bu detoksun bir parçası.

8. Tekstil ürünlerini gözden geçirin.

Unutmayın yığınlarca nevresim takımı ve havluya ihtiyacınız yok. Yıpranmış, yırtılmış olan tekstil ürünlerini ayırdıktan sonra evde sadece ihtiyacınız kadar ürünü bırakabilirsiniz. Eğer çok fazla varsa bunları birine hediye edebilir veya bağışlayabilirsiniz.

9. Düzenleyiciler kullanın.

9. Düzenleyiciler kullanın.

Eşyalarınızı daha rahat bulmak ve kullanmak için düzenleyiciler kullanabilirsiniz. Böylece eşyalarınız dağılmaz ve hangi eşyaları ne sıklıkla kullandığınızı görebilir, eşyalarınızı daha kolay bulabilirsiniz.

10. Bozulan eşyaları onaramıyorsanız vedalaşın.

Tabii ki bir eşya bozuldu diye yenisini almayın, önce onarmaya çalışın fakat yine düzelmiyora 'bir gün bir parçasını kullanırım' diye düşünmeden onunla vedalaşın. Çünkü bu şekilde sakladığımız eşyalar zaman içerisinde çok yer kaplıyor.

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