Yenilenme Zamanı! Eşya Detoksu Nasıl Yapılır?
Yenilenme Zamanı! Eşya Detoksu Nasıl Yapılır?
Eşyalarını temizlemek, azaltmak ve yenilenmek için bir rehbere mi ihtiyacın var? Çok doğru yerdesin! Yenilenmek ve eşya detoksu yapmak için öğrenmen gerekenlerin hepsi burada, hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle hedef belirleyin ve plan yapın.
2. Kategori belirleyin.
3. Bağış, geri dönüşüm ve çöp için kutular hazırlayın.
4. Son 6 aydır hiç kullanmadığınız eşyalarınızı ayırın.
5. Eskimiş, yırtılmış veya kırılmış eşyaları ayırın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Mutfak eşyalarınızı ayıklayın.
7. Fiş, evrak, kağıt gibi kullanılmayan şeyleri çöpe atın.
8. Tekstil ürünlerini gözden geçirin.
9. Düzenleyiciler kullanın.
10. Bozulan eşyaları onaramıyorsanız vedalaşın.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın