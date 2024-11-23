Yenidoğan Çetesi Davasında Ara Karar Verildi: Tüm Tutuklu Sanıkların Tutukluluk Hallerinin Devamına...
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Yenidoğan Çetesi Davasında Ara Karar Verildi: Tüm Tutuklu Sanıkların Tutukluluk Hallerinin Devamına...
İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 6. gününde ara karar açıklandı. Mahkeme, duruşmanın 26 Kasım saat 11.00’a ertelenmesine hükmederken, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava, 6. gününde devam etti.
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Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, Medisense şirketinin sahibi olan, anlaşma yaptığı hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarını işleten, bebeklerin ihmalden ölmesine neden olan örgüt lideri doktor Fırat Sarı’nın avukatı, savunma yaptı.
Fırat Sarı’nın avukatı, "Basın aracılığıyla bir savcının tehdit edilmesinden dolayı bu davada baskı oldu benim müvekkilim 7 aydır tutukludur. Hiçbir bebek kasıtlı olarak öldürülmemiştir” diyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti. Savunma yapan sanık Fırat Sarı ise, "Ben terör örgütü üyeliğinden topluma kazandırma yasasıyla çıktım” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Savcısı sanığa, "Sağlıklı çocukların ilaç verilip yoğun bakıma alındığı oldu mu? Hasan Basri öyle söylüyor" dedi. Fırat Sarı ise, “Onu insan yapmaz asla söz konusu değil" diye yanıtladı.
Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmanın 26 Kasım saat 11.00’a bırakılmasına hükmetti. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma Salı günü sanık savunmaları ile devam edecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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