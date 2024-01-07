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Yeni Yıl Hedefleriyle Mutlu Seneler!

etiket Yeni Yıl Hedefleriyle Mutlu Seneler!

Ayşegül Aktürk
Ayşegül Aktürk - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 11:12

Yeni bir yıla gireli birkaç gün oldu. Yılbaşı gecesi çekilmiş bir görüntüyle karşılaştım. 2024’e sayılı saniyeler kala, ondan geriye sayan binlerce insan ve binlerce parlayan cep telefonu ekranı.

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Herkes içinde bulunduğu anı telefon ekranından izliyor.

Herkes içinde bulunduğu anı telefon ekranından izliyor.

Artık normalleştirdiğimiz bu hal; bazen yılbaşı kutlamasında ondan geriye sayarken, bazen çocuğunun yıl sonu gösterisinde her anı kayıt altına almaya çalışırken, bazen güzel bir manzara önünden geçerken karşımıza çıkıyor. 

Yeni bir yılla birlikte küçük büyük herkesin bir dileği var. Eminim senin de var. Olmalı da…

Bu demek oluyor ki içinde bir yerlerde hayatını daha doyumlu yaşamak, iyileştirmek, güzelleştirmek için bir motivasyonun var.

Çünkü; hayattan beklentilerinin olması, yaşama olan sevginin bir ifadesidir. 

Ne kadar insan varsa, o kadar farklı beklenti var yeni bir yıldan. Çalışan bir kişi işinde terfi almayı beklerken, işsiz biri iş bulmayı diliyor. 

Bir çocuk yeni çıkan oyun konsolunu dilerken, yuvasız bir çocuk yuva diliyor.

Sağlığıyla sınanan bir insan sağlık…

Senin mutlu bir yaşam için ihtiyaç listen ne?

2024 önümüze neler getirecek bilinmez ama nelere yaklaşmak, nelerden uzaklaşmak istiyorsun hayatında? Bunlar üzerine düşünmek sana iyi gelebilir. Sonra da harekete geç. Çünkü evren düşüneni değil, hareket geçeni alkışlar.

Her yıl yaşanılan bir döngü var.

Her yıl yaşanılan bir döngü var.

Yeni yılda büyük hedefleri tutturmayı beklemek, hep sonuca ve başarıya odaklanmak, o hedeflerden birkaçı olmadığında da mutsuz olmak, kendini başarısız algılamak…

Mesela bu yıl, bu döngünün yaşanmamasını sağlayabilirsin. 

Bu sene de kendine şefkatli davranmayı öğren olmaz mı?

Hayatın tesadüflerine yer açmayı, akışa güvenmeyi, kendini önceliğin haline getirmeyi, hayatı çözülmesi gereken bir problem gibi algılamak yerine bunun bir yolculuk olduğunu, başkalarının senin hakkındaki düşüncelerinin senin problemin olmadığını, senden emin olmayan insanlara kendini kanıtlamaya çalışmaktan vazgeçmeyi öğren.

Zorlamayı bırakmayı, kusurlarını da sevmeyi öğren. 

Hayatıma daha fazla ne dahil edebilirim telaşını bırakıp, hayatımdan hangi fazlalıkları çıkartmalı ve yalınlaşmalıyım sorusuna odaklanmayı dene mesela. 

Zaman, senin nasıl yaşadığından bağımsız olarak zaten ilerliyor. Sen nasıl yaşamak istiyorsun? 

Mutluluk sahip olduğumuz değil yarattığımız bir şeydir. Mutlu olmayı seçtiğin bir yıl olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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