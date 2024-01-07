Yeni Yıl Hedefleriyle Mutlu Seneler!

Yeni yılda büyük hedefleri tutturmayı beklemek, hep sonuca ve başarıya odaklanmak, o hedeflerden birkaçı olmadığında da mutsuz olmak, kendini başarısız algılamak…
Mesela bu yıl, bu döngünün yaşanmamasını sağlayabilirsin.
Bu sene de kendine şefkatli davranmayı öğren olmaz mı?
Hayatın tesadüflerine yer açmayı, akışa güvenmeyi, kendini önceliğin haline getirmeyi, hayatı çözülmesi gereken bir problem gibi algılamak yerine bunun bir yolculuk olduğunu, başkalarının senin hakkındaki düşüncelerinin senin problemin olmadığını, senden emin olmayan insanlara kendini kanıtlamaya çalışmaktan vazgeçmeyi öğren.
Zorlamayı bırakmayı, kusurlarını da sevmeyi öğren.
Hayatıma daha fazla ne dahil edebilirim telaşını bırakıp, hayatımdan hangi fazlalıkları çıkartmalı ve yalınlaşmalıyım sorusuna odaklanmayı dene mesela.
Zaman, senin nasıl yaşadığından bağımsız olarak zaten ilerliyor. Sen nasıl yaşamak istiyorsun?
Mutluluk sahip olduğumuz değil yarattığımız bir şeydir. Mutlu olmayı seçtiğin bir yıl olsun.
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