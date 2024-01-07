Yeni Yıl Hedefleriyle Mutlu Seneler!

Artık normalleştirdiğimiz bu hal; bazen yılbaşı kutlamasında ondan geriye sayarken, bazen çocuğunun yıl sonu gösterisinde her anı kayıt altına almaya çalışırken, bazen güzel bir manzara önünden geçerken karşımıza çıkıyor.

Yeni bir yılla birlikte küçük büyük herkesin bir dileği var. Eminim senin de var. Olmalı da…

Bu demek oluyor ki içinde bir yerlerde hayatını daha doyumlu yaşamak, iyileştirmek, güzelleştirmek için bir motivasyonun var.

Çünkü; hayattan beklentilerinin olması, yaşama olan sevginin bir ifadesidir.

Ne kadar insan varsa, o kadar farklı beklenti var yeni bir yıldan. Çalışan bir kişi işinde terfi almayı beklerken, işsiz biri iş bulmayı diliyor.

Bir çocuk yeni çıkan oyun konsolunu dilerken, yuvasız bir çocuk yuva diliyor.

Sağlığıyla sınanan bir insan sağlık…

Senin mutlu bir yaşam için ihtiyaç listen ne?

2024 önümüze neler getirecek bilinmez ama nelere yaklaşmak, nelerden uzaklaşmak istiyorsun hayatında? Bunlar üzerine düşünmek sana iyi gelebilir. Sonra da harekete geç. Çünkü evren düşüneni değil, hareket geçeni alkışlar.