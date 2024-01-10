Yeni Bir Çağ Geldi: Kova Dönemi Başlıyor!

21 Ocak 2024 ile dünya yeni bir döngüye giriyor, enerji tamamen değişiyor. Pluto Kova burcuna geçiş yaparak 2008’den beri devam eden yolculuğunu tamamlayıp 2044’e kadar devam edecek yeni bir rotaya geçiş yapıyor. Bu yeni yolculuk bizlere neler vaat edecek altı başlıkta toparladım sizin için. Hem bu geçişin önemini hem de maddelerimi yazının devamında bulabilirsiniz.

Astrolojiye göre elimizde dört element var; ateş, hava, toprak ve su. Zira bu 4 element Antik Yunan filozoflarından Aristotales’in kategorilendirme için kullandığı 4 elementin aynısı. Her birinin temsil ettiği karakteristik yapılar, mizaç özellikleri olduğu gibi dünya üzerinde çeşitli olay ve durumlar var.

Kova burcu, Terazi ve İkizler ile Hava elementi temsilinde. Bu element hepimizin, tüm canlıların yaşamasını sağlayan süptil bir enerji. Manyetik dalgaların, elektriğin iletilmesini, ateşin yanmasını sağlayan hem iletim ve aktarımı sağlayan hem de nefes olarak ciğerlerimize dolan, her anlamda canlılık sağlayan bir kaynak. Hem tüm canlıların ortaklaşa paylaştıkları enerjiyi hem de aslında tüm canlıların içinde bulunduğu durumları uzaktan gözlemleyen, tarafsızca olanlara şahitlik eden yanı temsil ediyor.

Hava elementi sosyal ilişkilerdeki denge, iletişim, paylaşım ile yakından ilişkili. Bilginin açığa çıkışı, yenilikçi bakış açısı ile de bağlantılı. Kova burcu özelinde baktığımızda ise hümanizm, toplumsal hak, adalet, eşitlik konularının vurgulandığını görüyoruz.

Kova burcu bilimsel bakış açısını, yenilikçi olmayı, özgürlüğü, toplumsal aydınlanma için çaba sarf etmeyi temsil ediyor. İcatlar, teknolojik yenilenmeler, iletişim alanında hızlı gelişmeler, robotik ve kodlama, uzay, astronomi ve hatta astroloji Kova sembolizmi içinde. Ayrıca toplumsal eşitlik uğruna yapılacak çeşitli reformlar ve hatta isyanları da anlatıyor.

En önemlisi de Kova burcu demek farkındalık demek sevgili arkadaşım, yeniliği görmek ve bundan korkmamak… gerekirse dışlanmayı göze almak ama kendi bireysel duruşunu, özelliklerin, yeteneklerini “ben buyum” diyerek parlatmak, demek.