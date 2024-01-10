Yeni Bir Çağ Geldi: Kova Dönemi Başlıyor!

1- Hak ve özgürlük savaşları:
· Temelinde önce insan sonra tüm canlılık olan bir dünya düzenine doğru gidiyoruz.
· Sosyal adalet isteyen yeni ve cesur liderlerin ortaya çıkması.
· Toplumsal gösteriler ile hak arayışlarının artması ve bu sefer sonuçlar elde edilmesi.
· İnsan haklarına yönelik çeşitli isyanlar olacak.
· Farklı etnik grup, ırktan olan veya dine mensup kişilerin daha çok hak elde etmek için isyan etmesi ve bu hakları kazanması.
· Çeşitli isimlendirilmiş ya da isimlendirilmemiş bütün cinsel yönelimlerin toplum tarafından daha çok kabul görmesi, haklar kazanması, farklı sosyal toplulukların oluşması.
· Fikir yapısı olarak daha başka düşünen kişilerin kendini rahatça ifade edebilmesi.
· Birçok yeni dernek ve grup kurulacak.
· İnsan hakları mahkemeleri ya da benzeri platformlarda yapılacak büyük yargılanmalar, soruşturmalar
· Bazı ülkelerde ve koalisyonlarda birlik ve bütünlüğün bozulması, çatırdaması, dağılmalar olacak.
2- Ekonomik sistemlerde büyük değişimler:
· Son 200 yıldır para en büyük güç idi. Bu artık değişmeye başlayacak.
· Ekonomik anlamda devrimler yaşanacak.
· Borsada beklenmedik hareketler olacak. 1929’daki görünüm ve Büyük Buhran’dan yola çıkarsak Amerika kökenli ama bütün dünyayı etkileyecek bir ekonomik darboğaz öngörebiliriz.
· Haliyle finansal istikrarı yakalamak zor olacak.
· Kripto paralar güçlenecek, kullanımı hakkında çeşitli kanun ve düzenlemeler yapılacak.
· İşsizlik bir anda artacak. Bu hem sıkı bir dönemden geçtiğimizden dolayı hem de yapay zekanın bazı işleri biz insanlar yerine yapmaya başlamasından dolayı olacak.
· Hava elementi Doğu yönüne işaret eder. Bu süreç ile beraber doğudaki ülkelerin hükmü başlayacak. Özellikle Rusya, Çin ve Hindistan güçlenirken batı bloğu zayıflayacak.
· Ülkemiz için de önemli bir geçiş süreci ardından 2024 ile adımızı dünya sahnesine çok daha büyük şekilde yazıyor olacağız.
3- Transhumanizm:
· Dijital dünya şu anda hayal dahi edemeyeceğimiz büyük değişimlerden geçecek.
· Teknolojiyi hem eğlence hem de sağlık için bedenimizde giymeye başlayacağız.
· İnsan yetenekleri ve yapay zekanın birleştiği araçlar ortaya çıkacak.
· İnsan DNA sına dair çok daha büyük keşifler olacak, epigenetik daha önemli hale gelecek. İnsan DNA sında çok daha farklı modifikasyonlar yapılacak. Yeni canlı formları yaratılacak. Bunların bir kısmı halihazırda olan şeyler ancak çok daha hızlanacak.
· Yapay zeka ve insanlar arasında uyumu yakalamak pek kolay olmayacak.
· Spor, seyahat, akademisyenlik, eğitim sistemi bu yenilikler etrafında tekrar şekillenecek.
4- Teknolojik Rönesans:
· Data çağındayız ve bunun öneminin iyice arttığını göreceğiz. Dijital dünyada bıraktığımız izimiz ile bir kimlik, karakter oluşturabilir durumda olacağız. Hatta bazı firmalar bizim yerimize bunu yapacak.
· Bilgi en önemli güç olacak. Bilimsel buluşlar hızlanacak, bilgiyi elinde tutan güçlenecek.
· Dezenformasyonun arttığı bir dönem olacak, doğru bilgi ve bizleri besleyecek irili ufaklı eğitimler ön plana çıkacak.
· Eğitim sistemlerinde reformlar olacak.
· Dijital dünyaya dair yeni kanun ve düzenlemeler gelecek. Hem bireysel anlamda hem de ülkeler için siber güvenlik çok daha önemli olacak.
· Sağlık, hukuk gibi daha geleneksel ilerleyen bazı alanlardaki hizmetler dahi teknolojikleşecek. Sağlık için bedenimize teknolojiyi entegre etmeye başlayacağız, çip kullanımı gibi.
· Ülkeler arası teknolojik savaşlar olacak.
· Kuraklık ve su sorunları, bazı ürünlerin ülkeler arası paylaşılmaması gibi durumlar nedeniyle tarımda reform yapmak gerekecek.
5- Uzay’da yaşam, gezegenler arası ticaret:
· Uzayla ilgili önemli keşifler gündeme gelecek.
· Uzaya, farklı gezegenlere, araştırmalara çok daha büyük yatırımlar yapılacak. Ve bu sefer sadece batı değil Hindistan gibi doğu ülkeleri de bu yarışta yer alacak.
· Uzayda ticari yatırımlar, yeni ticari yollar gibi gelişmeler dahi olabilir.
· Uzayda yaşamak, koloniler kurmakla ilgili önemli adımlar atılacak, uzay turizmi sonunda gerçek oluyor.
· Ayrıca havacılıkla ilgili önemli kurallar, yasalar, teknolojik gelişmeler karşımızda olacak.
· Astroloji çok daha kabul gören bir yere gelecek ve astroloji içinde kullanılan çeşitli göstergelerde yenilenmeler olacak.
6- Simya - İnsan Bilincinde Büyük Sıçrama:
Beni en çok heyecanlandıran kısma geldik. Bu dönem bireysel farkındalığımız açısından bir sıçrama tahtası olacak diyebiliriz.
· Balık Çağı’nın bize kazandırdığı maneviyat gücü ve spiritüel çalışmalar Kova’nın bilimsel bakış açısı ile birleşecek.
· İnsan bilincini anlamak için yeni çalışmalar yapılacak.
· Rüyalar bilinçaltını anlamak için bir araçtan çok daha fazlası olacak.
· Fiziksel bedenimizin üzerinde katmanlar olarak yer aldığı düşünülen enerji bedeni ve içinde birer vorteks gibi yer aldığı var sayılan çakralar üzerine bilimsel çalışmalar yapılacak.
· Dünyanın enerji hatları ve çakraları konuşulacak.
· Kayıp kıta Atlantis ve Mu’ya dair araştırmalar olacak.
· Aristotales’in yaptığı çalışmalara çok daha fazla atıf yapılacak, ki haritasında Kova vurgusu olan insanlığı ileri taşımak için görevli kişilerdendir.
· Analitik Psikoloji’nin kurucusu Carl Jung’un kolektif ve bireysel bilinçaltı üzerine yaptığı çalışmalara devrim niteliğinde yenilikler eklenecek.
Kısacası bu yeni çağda her şey değişiyor. Toplumun farkındalığı gelişiyor, çeşitli ezoterik bilgileri objektif olarak ele almaya, evren ile bağımızı güçlendirmeye başlıyoruz.Kim bilir belki de Nietzche’nin insan evriminin son aşaması olarak gördüğü Üstün İnsan’ı ya da Tasavvuf felsefesinde geçen insan-ı kamil, sözü doğru, eylemi iyi, ahlakı güzel, tam ve ergin kişi, oluşuyor.
Bizler değilse bile torunlarımızın torunları teknoloji ve bilim sayesinde üstün özellikleri olan bireylere dönüşüyor ve kozmik insan modeli ortaya çıkıyor!
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