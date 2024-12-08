Yemekte Baharat Seçimlerine Göre Hangi Mevsimi Temsil Ediyorsun?
Yemekte Baharat Seçimlerine Göre Hangi Mevsimi Temsil Ediyorsun?
Baharatlar, yemeklerin ruhu! Peki, tercih ettiğin baharatların senin karakterin ve ruh halin hakkında ipuçları verdiğini biliyor muydun? Bu testte seçtiğin baharatlara göre hangi mevsimi temsil ettiğini öğreneceksin. Hazırsan başlıyoruz! 🎉
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1. Çorbanın olmazsa olmazı hangi baharattır?
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2. Makarna sosu hazırlıyorsun. Hangi baharatı eklemeyi tercih edersin?
3. Kahvaltılık domatesli bir menemen yapıyorsun. Baharat tercihin hangisi olur?
4. Tatlı bir şeyler hazırlıyorsun. Hangi baharatla tatlandırırsın?
5. Et yemeklerinde hangi baharatı vazgeçilmez buluyorsun?
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6. Salatanı hangi baharatla daha lezzetli hale getirirsin?
7. Sıcak bir çaya baharat eklemek istesen tercihin hangisi olurdu?
8. Pizza sipariş ettin, üzerine eklemek istediğin baharat hangisi olurdu?
9. Patates kızartmasında hangi baharat vazgeçilmez?
10. Evde yapılan köftelere hangi baharat çok yakışır?
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11. Sebze çorbasına lezzet katacak bir baharat seçsen hangisi olurdu?
12. Bir baharat karışımı hazırlasan, hangisi ağır basar?
13. Kahvaltıda hangi baharatı en çok ararsın?
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