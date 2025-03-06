Yemek Zevkine Göre Sana Uygun Olan Ülke Mutfağını Söylüyoruz!
Yemek Zevkine Göre Sana Uygun Olan Ülke Mutfağını Söylüyoruz!
Hangi mutfak seni cezbediyor, hangi lezzetler seni mutlu ediyor? Şimdi senin için hazırladığımız bu test ile, damak zevkine göre sana en uygun ülke mutfağını bulacağız.
Hazırsan seni teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Aşağıdakilerden hangisini yemek seni daha çok mutlu eder?
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2. Bunlardan da birini seçmeni istiyoruz!
3. Bu aperatiflerden hangisi peki?
4. Dışarı çıktın karnını doyuracaksın...
5. Bunlardan birini seç!
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6. Neredeyse bitiriyoruz...
7. Az kaldı!
8. Tatlıyla bitirelim, tatlı sonuç alalım!
Türk Mutfağı!
İtalyan Mutfağı!
Meksika Mutfağı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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