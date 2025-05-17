Senin için yemek yapmak karın doyurmaktan ibaret değil. Sanki bir performans sanatı gibi! Tariflere bağlı kalmaktan hoşlanmaz, içinden geldiği gibi doğaçlarsın. Renk uyumu, aroma dengesi ve sunum estetiği senin için çok şey ifade eder. Misafirlerin senden tarif ister, sen ise ne tarifiydi hatırlamıyorum ki dersin. Çünkü senin mutfağın bir atölye, sen de onun yaratıcı dahisisin!