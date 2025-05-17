Yemek Yaparken Nasıl Bir Ruh Haline Giriyorsun Tahmin Ediyoruz!
Mutfağa girdiğinde bir şef edasıyla mı dolaşıyorsun yoksa bir müzikalin başrolünde gibi mi hissediyorsun? Belki de her şey kontrolden çıkmadan bir an önce bitmesini isteyenlerdensin! Şimdi yemek yaparken seni ele geçiren ruh halini çözeceğiz. Hazırsan önlüğünü tak, tahta kaşığını kap ve teste başla!
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1. Haydi başlayalım! Mutfağa girince ilk yaptığın şey nedir?
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2. Tarif okumadan yemek yapmayı sever misin?
3. Soğan doğrarken sen…
4. Mutfakta en çok kullandığın cümle bunlardan hangisi peki?
5. Şimdi de favori mutfak eşyanı seç lütfen!
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6. Bir malzeme eksikse ne yaparsın?
7. Mutfakta sence en büyük başarın ne oldu?
8. Son olarak, yumurtayı nasıl kırarsın?
Heyecan dolu bir ruh haline giriyorsun!
Titiz ve kontrollü bir ruh haline giriyorsun!
Biraz dağınık ama tutkulu bir ruh haline giriyorsun!
Sakin bir ruh haline giriyorsun!
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