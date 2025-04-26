Yemek Seçimlerine Göre Seyahat Etmen Gereken Ülkeyi Söylüyoruz!
Seyahat hayalleri kişiden kişiye değişir, ancak bir insanın ruhu yalnızca bir mutfağa aittir. Hangi ülkenin mutfağına yakın olduğunu öğrenmek için bu testi çöz! Yeme alışkanlıkların, senin keşfetmen gereken kültürle uyumlu bir ülkeyi ortaya çıkaracak.
Hazırsan, başlayalım👇🏻
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1. Akşam yemeğinde en çok hangi yemekle karşılaşırsan mutlu olursun?
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2. Bu lezzetlerden hangisi sana daha çok hitap ediyor?
3. Bu yemeklerden birini seç bakalım!
4. Çok acıktın, bu sokak lezzetlerinden birini yiyeceksin!
5. Bu ev yemeklerinden birini seç👇
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6. Bu yemeklerden hangisi?
7. Sona yaklaştık! Seç bakalım birini...
8. Tatlıyla bitiriyoruz! Damak tadına en çok hitap eden tatlıyı seç!
Türkiye!
İtalya!
Meksika!
Fransa!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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