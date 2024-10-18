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Yemek Kartı Kullananlar Dikkat: Meta, Yemek Kartını Markette Kullanan Çalışanları Kovdu

Yemek Kartı Kullananlar Dikkat: Meta, Yemek Kartını Markette Kullanan Çalışanları Kovdu

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
18.10.2024 - 16:52

Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın bağlı olduğu META, 20'den fazla çalışanını işten çıkardı. Çalışanlar, META'nın sağladığı yemek kartını kötüye kullanmaları sebebiyle kovuldu. 

Çalışanların, yemek kartlarını market alışverişlerinde harcadığı ortaya çıktı.

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Yemek kartları, restoranlarda ve marketlerde çeşitli harcamalar için kullanılabiliyor. Fakat artık yemek kartlarını marketlerde kullanırken bir kez daha düşüneceksiniz.

Yemek kartları, restoranlarda ve marketlerde çeşitli harcamalar için kullanılabiliyor. Fakat artık yemek kartlarını marketlerde kullanırken bir kez daha düşüneceksiniz.

Instagram, WhatsApp, Facebook'un ana şirketi Meta, 20'den fazla çalışanını yemek kartlarını market alışverişlerinde kullandıkları için işten çıkardı.

Instagram, WhatsApp, Facebook'un ana şirketi Meta, 20'den fazla çalışanını yemek kartlarını market alışverişlerinde kullandıkları için işten çıkardı.

Guardian'ın aktardığı habere göre, çalışanların yemek kartlarını yemek harcamaları hariç çamaşır deterjanı, ev eşyası gibi market alışverişlerinde de kullanıldığı tespit edildi.

Büyük kurumsal ofisler, çalışanlarına ofislerinde yemek hizmeti sunabiliyor. Meta da bir başka ofisinde yemek hizmeti sunarken küçük bir ofisinde çalışanlara ise yemek siparişi vermeleri için yemek kuponu tedarik ediyor.

Büyük kurumsal ofisler, çalışanlarına ofislerinde yemek hizmeti sunabiliyor. Meta da bir başka ofisinde yemek hizmeti sunarken küçük bir ofisinde çalışanlara ise yemek siparişi vermeleri için yemek kuponu tedarik ediyor.

Meta'da yapılan iç soruşturmada, çalışanların yemek kartlarıyla ofiste oldukları zamanlarda bile evlerine yemek sipariş ettikleri, yemek dışı harcamalar için kullandıkları görüldü.

Çalışanlar, kuralları ihlal ettiklerini kabul etmelerinin ardından işten çıkarıldı.

Çalışanlar, kuralları ihlal ettiklerini kabul etmelerinin ardından işten çıkarıldı.

Meta, geçtiğimiz yıllarda da binlerce çalışanını işten çıkarmıştı.

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