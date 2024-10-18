Yemek Kartı Kullananlar Dikkat: Meta, Yemek Kartını Markette Kullanan Çalışanları Kovdu
Yemek Kartı Kullananlar Dikkat: Meta, Yemek Kartını Markette Kullanan Çalışanları Kovdu
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Yemek kartları, restoranlarda ve marketlerde çeşitli harcamalar için kullanılabiliyor. Fakat artık yemek kartlarını marketlerde kullanırken bir kez daha düşüneceksiniz.
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Instagram, WhatsApp, Facebook'un ana şirketi Meta, 20'den fazla çalışanını yemek kartlarını market alışverişlerinde kullandıkları için işten çıkardı.
Büyük kurumsal ofisler, çalışanlarına ofislerinde yemek hizmeti sunabiliyor. Meta da bir başka ofisinde yemek hizmeti sunarken küçük bir ofisinde çalışanlara ise yemek siparişi vermeleri için yemek kuponu tedarik ediyor.
Çalışanlar, kuralları ihlal ettiklerini kabul etmelerinin ardından işten çıkarıldı.
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