Yazmadan Önce Okumak ve İlhamı Yaratmak

Goethe haklı mıdır? Şiir yazmak için sadece kalem gerekiyorsa neden çok az insan şair oluyor. Şiir sadece kalemle yazılıyorsa neden sadece bir tane Goethe, bir tane Nazım ya da neden bir tane Pablo Neruda var.

Yazmak için ilham, bilgi, hazırlık ve yaratıcılık gerekmiyor mu?

Elbette gerekiyor ama tüm bunların gerektiğini söylemek Goethe haksız demek anlamına gelmiyor. Bilginiz, hazırlığınız ve yaratıcılığınız varsa, yani gerçekten yazmaya hazırsanız size sadece kalem gerekecektir.

Burada yeni bir soru da ortaya çıkıyor, yazmaya nasıl hazırlanacağız?

Yaşamın kendisi elbette sizi yazmaya hazırlayacaktır çünkü edebiyatın ya da tüm dramatik sanatların ilhamı hayatın kendisidir. Ama bunun yanında size yazmaya hazırlayacak birçok gerece de ihtiyacınız olacaktır. Bunlardan biri de edebiyatın kendisidir. Bu en besleyici gereçlerden biri olsa da birtakım kitaplar size yol gösterici olacaktır…