Yazın En Popüler Sorusu: Mayo mu Bikini mi?

Hatta o kadar seviyoruz ki onun için hazırlanıyoruz. Hepimiz on ay yattıktan sonra iki ayda nasıl forma gireceğimizi anlatan yaza hazırlık rehberi ile geziyoruz. Yoksa sizde yok mu? Lütfen ivedilikle edinin çünkü bu yoksunluk sosyal dışlanmaya kadar uzanabilen bir ayıp olarak görülebilir. Tabi kimse dışlanmak istemez, neden istesin ki? Dışlanmak oldukça kötü bir durumdur. Bu yüzden herkes önce iyileşme rehberini eline alsın ondan sonra konuşalım.

Zayıflama rehberimizi edindiysek devam edebiliriz. Bu arada artık hayatımızı nasıl yaşayacağımızı bile telefona sorduğumuz için iyileşme rehberini de ona sorabilirsiniz. Kabul görür yani. Hayatımızda her zaman olduğu gibi sorduğumuz sorular cevapları, cevaplar da yeni soruları doğurur.

Nasıl zayıflayabilirim sorusunu yaza hazırlık rehberi diyet olarak cevaplar. Zayıflama rehberini dinleyerek diyetlerle biraz kilo verip tekrar alırız. İşte o zaman anlarız ki bu zayıflama meselesinin içinden çıkamayacağız. Bu sonuçla yüzleştikten sonra yapılacak tek bir şey kalmıştır. Elimizde telefon, içimizde hayaller bir uzmanın kapısını çalmak.

Havalar ısınmaya başlarken kapımız çalar. Günler yaza doğru birer birer devrilirken günlerin altında kalıp yumuşak doku zedelenmesi yaşayan insanlar çalan kapının ardından çıkıverirler. Ellerinde telefonlar, içlerinde hayaller karşımıza dikilirler. Telefon dediğime bakmayın, onun içinde takvim de var artık. Zayıflama ve güzel bir vücuda sahip olma isteklerini bildirirler. Ha bir de yemek siparişi verir gibi hangi tarihe yetişmesi gerektiğini de eklerler.Yumuşak doku zedelenmesi yaşayanları ne zaman nerede görsek hemen tanırız. Kış uykusuna yatmışken gitgide yok olan mevsim geçişi nedeniyle birden yaza devrilen günlerin altında kaldıklarından bir miktar ağrıları olur. Gözlerinde ağrıyı görsek de bilim insanı hassasiyeti ile zayıflamanın sadece güzellikle ilgisi olmadığını, doğru beslenmenin sağlıkla ilgili olduğunu ve bir yaşam tarzı olması gerektiğini anlatırız.

Hızlı kilo kayıpları için uygulanan diyetlerin hormonal, metabolik ve psikolojik sorunların yanında özellikle tansiyon, şeker hastalığı ve kalp hastalıkları açısından riskler taşıdığını söyleriz. Tabi yaza devrilen günlerin altında kalmanın verdiği ağrı yüksek düzeyde ise anlatılanları dikkatli dinleyemezler, önce ağrıyı kesmek gerekebilir. Durumu kontrol altına aldıktan sonra bu telaşın nedenini anlayabilmek için sakin bir konuşma yapınca kazazedenin altında ezildiği sorunun büyüklüğü ile yüzleşiverirsiniz.