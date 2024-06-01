Yaz Moduna Geçen Tüzünataç'tan Siteye Ayak Atan Mola'ya 1 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Yaz Moduna Geçen Tüzünataç'tan Siteye Ayak Atan Mola'ya 1 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Defne Samyeli, aldığı tepkilere tepki gösterdi.
Burcu Esmersoy, karın kaslarıyla tadımızı fena kaçırdı.
Hande Yener ODTÜ'lü öğrencilerle konser için görüşmek istediğini açıkladı.
Şeyma Subaşı, pilates hünerlerini gösterdi.
Didem Soydan, biraz sinirlendi.
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Melis Sezen, doğanın tadını çıkardı.
Berfu Yenenler, ilk kez kulaklıkla müzik dinleyen oğlunun mutluluğunu paylaştı.
Cemal Can Canseven, yaz sezonunu açtı.
Kerimcan Durmaz'dan ayna pozu geldi.
Ezgi Mola, siteye en güzel ayak fotoğrafını attı.
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Özge Özpirinçci, eşine takıldı.
Hande Erçel, bahçesinin tadını çıkardı.
Berrak Tüzünataç, yaz moduna girdi.
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