Yaz Geliyooor: Bebeğinizle Tatil Planı Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Tatil planı yaparken bebeğinizin sağlık durumuna ve alışkanlıklarına göre rotanızı seçmek çok önemli. Maldivler herkesin aklında olabilir ama bebeğiniz çok küçük, bu nedenle orası onun için fazla gelebilir. Kalabalık, aşırı sıcak veya çok fazla yol gerektiren yerlerdense sessiz, sakin ve temiz bir ortamda hem siz hem de bebeğiniz tatilin tadını daha iyi çıkarır.