Yaz Geliyooor: Bebeğinizle Tatil Planı Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler
Yaz kapıda ve tatil planları çoktan başladı ama bu yıl işler biraz farklı çünkü yanınızda minik bir yol arkadaşınız var. Bebeğinizle ilk tatil deneyiminizi hem keyifli hem de sorunsuz geçirmek istiyorsanız planlama aşamasında bazı önemli detaylara dikkat etmeniz gerek. İşte sizi stresten uzak, bol kahkahalı bir tatile hazırlayacak ipuçları!
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1. Tatil rotasını bebeğinize göre belirleyin.
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2. Hastanenin uzak mı yakın mı olduğunu kontrol edin.
3. Aile ya da bebekli aileler için özel tasarlanmış bir otel seçin.
4. Tatil boyunca “taşı, indir, katla, sığdır” demeden konforlu mobilite için doğru arabayı seçin.
5. Şapka alın, şemsiye altında ve gölgede kalın.
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6. Kıyafetleri rahat olanlardan seçerek bir çanta hazırlayın.
7. Güneş kremini bebeklere özel olanından alın!
8. Mama ve atıştırmalıklar hep yanınızda olsun.
9. Yedek kıyafet olmadan asla çıkmayın!
10. Hijyen kiti oluşturun.
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11. Tatil demek keşif demek! Hareket özgürlüğü sunan çözümleri yanınıza alın!
12. Seyahatinizde kullanacağınız araca göre planlama yapın.
13. Rutinlerden vazgeçmeyin.
14. Kendinize suçluluk duymadan zaman ayırın!
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