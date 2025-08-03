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Yaz Geldi Camları Açtık! Evimizi Tozlardan Nasıl Koruyabiliriz?

etiket Yaz Geldi Camları Açtık! Evimizi Tozlardan Nasıl Koruyabiliriz?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
03.08.2025 - 12:31

Yaz geldi havalar sıcak, pencereler ardına kadar açık... Ama bir bakmışsınız, her yer sürekli tozlanıyor! Yaz aylarında camları açmak büyük bir ferahlık sağlasa da, tozlara zemin hazırlıyor. Peki bu toz istilasını nasıl önleyebiliriz? İşte hem pratik hem de hayat kolaylaştıran öneriler. 👇

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Klasik toz bezlerini bırakın! Mikrofiber bezler hayat kurtarır!

Biliyoruz, bugüne kadar toz almak için birçok temizlik bezi denediniz ama sonuç değişmedi. Ama eski usül pamuklu bezler yerini çoktan mikrofiber teknolojiye bıraktı bile! Mikrofiber bezler, tozları sadece yüzeyden silmekle kalmaz, içine hapsederek tekrar havaya karışmasını da önler. Özellikle elektronik eşyalar ve cam yüzeyler için birebir! Her köşeye özel bir mikrofiber bez ayırırsanız, tozları başka bir yüzeye de taşımamış olursunuz. İşte daha hijyenik bir çözüm!

Evi havalandırmak için camları açtığınız saat çok önemli!

Sabah uyandınız ve ilk işiniz camları açıp evi havalandırmak. Ancak tozun en çok uçuştuğu saatler sabah erken ve akşamüstü saatleridir. Bu saatlerde camları açmak, tozu direkt içeriye davet etmek gibidir. Camları özellikle öğle saatlerinde, rüzgarın daha az olduğu zamanlarda açmanız tozun evine girmesini azaltır. Bir de pencerelere ince tül perde ya da sineklik takarsanız, tozları biraz daha filtrelemiş olursunuz.

Daha az halı, daha az toz!

Kabul edelim, halılar toz sever! Kışın halılar evi sıcak tutmak için ideal olsa da yazın durum farklı. Yazın evdeki kalın halıları kaldırmak, toz birikimini ciddi ölçüde azaltır. Hem yazlık kilimlerle hem de halısız zeminle temizlik daha kolay olur. Ayrıca halıların altında biriken tozlar, farkında olmadan evdeki hava kalitesini de düşürebilir.

Elektrik süpürgesi seçimi de önemli bir faktör!

Elektrik süpürgesinin sadece çekim gücü değil, hangi yüzeylerde nasıl temizlik sağladığı da önemli. Bütün evi süpürmüş olsanız bile birkaç saat sonra her yer yine tozlanabilir. Bu durumda süpürgenizi de buna göre seçmeniz gerekiyor. Philips Aqua Trio 9000 Serisi bu konuda hayatınızı kolaylaştırabilir! Özellikle ıslak süpürme özelliğiyle, tüm sert zeminlerde tozu, kiri, lekeleri kolayca temizler. Yalnızca ıslak değil, halı ve kilim gibi yüzeyler için de derinlemesine temizlik sağlar. Kolay kullanımı sayesinde, kendinizi fazla yormadan evinizi tozlardan arındırabilirsiniz.

Toz tutmayan yüzeyleri seçmek neden önemli?

Bazı mobilya ve yüzey kaplamaları tozu daha az gösterirken, bazıları mıknatıs gibi çekiyor. Özellikle parlak lake mobilyalar, tozları gözle görünür hale getiriyor. Mat yüzeyli mobilyalar hem toz gizlemede gayet iyidir hem de daha az silme ihtiyacı doğurur. Evi yenileme planlarınız varsa bu detayı göz önünde bulundurabilirsiniz.

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Minimalist dekorasyon, tozlarla mücadele için iyi bir seçim olabilir!

Ne kadar çok biblo, raf ve aksesuar varsa, evde o kadar çok toz birikir. Yazın dekorasyonunuzu sadeleştirerek toz yuvalarını azaltabilirsiniz. Üstelik bu sayede temizlik süreniz de kısalır ve yazın keyfini çıkarmak için daha çok vaktiniz olur! Unutmayın, minimalizm sadece estetik için değil, temizlik kolaylığı için de var!

Klima ayarını doğru yapmak, tozlar üzerinde etkili olabilir!

Yaz sıcaklarında klimalar hayat kurtarıyor ama filtrelerini düzenli temizlemezseniz, tozu odaya geri püskürtebilirler. Klima filtrelerini ayda bir yıkamak ya da silmek, evinizdeki hava kalitesini korumaya yardımcı olur. Ayrıca aromaterapi tabletleri kullanarak serinlerken hoş kokularla evinizin havasını da değiştirebilirsiniz.

Bitkilerle doğal toz filtresi oluşturun!

Ev bitkileri sadece görsel olarak değil, aynı zamanda hava temizleyici olarak da işe yarar. Özellikle barış çiçeği, paşa kılıcı ve aşk merdiveni gibi bitkiler havadaki tozları emer. Cam önüne yerleştirilen birkaç bitki, dışarıdan gelen tozları doğal bir şekilde filtreler. Hem evinizin havası değişsin hem de daha hijyenik olsun!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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