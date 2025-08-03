Yaz Geldi Camları Açtık! Evimizi Tozlardan Nasıl Koruyabiliriz?
Yaz geldi havalar sıcak, pencereler ardına kadar açık... Ama bir bakmışsınız, her yer sürekli tozlanıyor! Yaz aylarında camları açmak büyük bir ferahlık sağlasa da, tozlara zemin hazırlıyor. Peki bu toz istilasını nasıl önleyebiliriz? İşte hem pratik hem de hayat kolaylaştıran öneriler. 👇
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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