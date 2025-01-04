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Yaşlandıkça Zaman Neden Çok Daha Hızlı Akıyormuş Gibi Hissederiz?

Yaşlandıkça Zaman Neden Çok Daha Hızlı Akıyormuş Gibi Hissederiz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.01.2025 - 12:50

Zamanın hızla geçtiğini hissetmek, çoğumuzun yaşadığı bir durum. Özellikle yaşlandıkça bu his daha da belirginleşir. Çocukken bir yıl sonsuzmuş gibi gelirken, yetişkinlikte aylar bile göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bilim insanları bu hissin nedenlerini araştırıyor. Ortaya oldukça ilginç teoriler çıkmış durumda.

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Michigan Üniversitesi'nden Psikoloji Profesörü Cindy Lustig'e göre, yaşlandıkça hayatımız daha yapılandırılmış ve rutin hale geliyor. Günlerimiz benzer etkinliklerle geçiyor ve hayatımızdaki büyük dönüm noktaları giderek azalıyor.

Michigan Üniversitesi'nden Psikoloji Profesörü Cindy Lustig'e göre, yaşlandıkça hayatımız daha yapılandırılmış ve rutin hale geliyor. Günlerimiz benzer etkinliklerle geçiyor ve hayatımızdaki büyük dönüm noktaları giderek azalıyor.

Lustig, 'Yaşlandıkça hayatımız daha fazla rutin etrafında şekilleniyor ve hayatımızın farklı dönemlerini belirginleştiren önemli olaylar azalıyor.' diyor.

Bu düzenlilik, beynimizin zamanı işleme şeklini etkiliyor. Günler birbirine benzedikçe zaman, zihnimizde tek bir bütün gibi algılanmaya başlıyor.

Bu düzenlilik, beynimizin zamanı işleme şeklini etkiliyor. Günler birbirine benzedikçe zaman, zihnimizde tek bir bütün gibi algılanmaya başlıyor.

Zaman algımızı etkileyen bir diğer önemli faktör de yeni deneyimlerin azalması. Çocuklukta her yıl yeni keşiflerle doluyken, yetişkinlikte bu tür deneyimlerin sayısı azalıyor.

Zaman algımızı etkileyen bir diğer önemli faktör de yeni deneyimlerin azalması. Çocuklukta her yıl yeni keşiflerle doluyken, yetişkinlikte bu tür deneyimlerin sayısı azalıyor.

Bir çocuk için bir yıl, hayatının büyük bir yüzdesini kaplar ve sayısız yeni deneyimle doludur. Ancak 50 yaşındaki bir birey için bir yıl, hayatının çok daha küçük bir bölümünü oluşturur ve genellikle tekrarlayan anılarla geçer.

Beynimiz, yeni ve benzersiz anıları zaman çizgisine yerleştirmede ustadır. Ancak bu tür anılar azaldıkça zamanın akışı bulanıklaşır ve daha hızlı geçtiği hissi oluşur.

Beynimiz, yeni ve benzersiz anıları zaman çizgisine yerleştirmede ustadır. Ancak bu tür anılar azaldıkça zamanın akışı bulanıklaşır ve daha hızlı geçtiği hissi oluşur.
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Araştırmacı Adrian Bejan, zaman algısının yaşlanan beyinle doğrudan ilişkili olduğunu öne sürüyor. 2019’da yayımlanan çalışmasında Bejan, gençken beynimizin daha fazla bilgiyi daha hızlı işleyebildiğini belirtiyor.

Araştırmacı Adrian Bejan, zaman algısının yaşlanan beyinle doğrudan ilişkili olduğunu öne sürüyor. 2019’da yayımlanan çalışmasında Bejan, gençken beynimizin daha fazla bilgiyi daha hızlı işleyebildiğini belirtiyor.

Gençken beyin daha fazla görüntüyü daha kısa sürede işler. Ancak yaşlandıkça beynimizin bu yeteneği azalır ve günlerin daha hızlı geçtiği hissine yol açar.

Gençken beyin daha fazla görüntüyü daha kısa sürede işler. Ancak yaşlandıkça beynimizin bu yeteneği azalır ve günlerin daha hızlı geçtiği hissine yol açar.

Bilim insanları bu büyüleyici gizemi çözmeye devam ediyor. Ancak şu bir gerçek ki zaman aslında her zaman aynı hızda akıyor. Değişen şey, bizim onu algılama biçimimiz.

Bilim insanları bu büyüleyici gizemi çözmeye devam ediyor. Ancak şu bir gerçek ki zaman aslında her zaman aynı hızda akıyor. Değişen şey, bizim onu algılama biçimimiz.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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