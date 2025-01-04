Yaşlandıkça Zaman Neden Çok Daha Hızlı Akıyormuş Gibi Hissederiz?

Zamanın hızla geçtiğini hissetmek, çoğumuzun yaşadığı bir durum. Özellikle yaşlandıkça bu his daha da belirginleşir. Çocukken bir yıl sonsuzmuş gibi gelirken, yetişkinlikte aylar bile göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bilim insanları bu hissin nedenlerini araştırıyor. Ortaya oldukça ilginç teoriler çıkmış durumda.